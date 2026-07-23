Усиленные атаки РФ в Черном море нарушают экспорт зерна - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел разговор с министром иностранных дел Франции по поводу российских атак в Черном море. Стороны обсудили необходимость международного ответа для защиты судоходства и экспорта зерна.
Усиленные атаки РФ в Черном море, включая удары по портам Украины и гражданским судам, нарушают экспорт зерна, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в четвер в X, пишет УНН.
Я говорил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Мы обсудили усиленные атаки России в Черном море, включая удары по портам Украины и гражданским судам. Эти атаки угрожают свободе судоходства, нарушают экспорт зерна, и, что еще важнее, они требуют сильного и скоординированного международного ответа
По его словам, обе стороны "сосредоточились на том, как председательство Франции в "Группе семи" может помочь мобилизовать такой ответ, укрепить морскую безопасность и усилить давление на Россию".
"Мы также обсудили дополнительную поддержку противовоздушной обороны, подготовку к предстоящей зиме и дальнейшую поддержку Францией вступления Украины в ЕС. Благодарен Франции за ее лидерство и непоколебимую поддержку", - отметил Сибига.
Перед этим глава МИД провел телефонные переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем. Сибига еще раз поздравил своего коллегу с повторным назначением на должность. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, общие следующие шаги на пути к вступлению в ЕС и подчеркнули важность безоговорочного открытия всех переговорных кластеров.
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Особое внимание уделили ситуации с безопасностью в Черном море. Постоянные атаки России на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины представляют прямую угрозу свободе судоходства в Черном море. Их последствия выходят далеко за пределы Украины, влияя на региональную и глобальную продовольственную безопасность.
"Мы договорились продолжать сотрудничество с партнерами с целью укрепления устойчивости альтернативных логистических путей и маршрутов экспорта зерна. Мы также договорились поддерживать тесную координацию, и я пригласил вице-премьер-министра Михая Попшоя посетить Украину в ближайшее время", – отметил глава МИД Украины.
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