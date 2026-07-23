ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия

Рабочая группа по вопросам расширения Европейского Союза (COELA) снова не утвердила результаты скрининга, связанные с кластерами 2 и 3 переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. По данным дипломатических источников в Брюсселе, Венгрия не поддержала это решение на заседании 22 июля, поэтому вопрос был перенесен на 1 сентября, сообщает VG, пишет УНН.

Детали

Это уже вторая неудачная попытка за неделю. Этот вопрос также был на повестке дня 17 июля, но тогда также не было достигнуто согласия.

Будапешт ранее заявил, что был бы готов поддержать открытие кластера 3 в случае Молдовы, но не в случае Украины. Это решение в конечном итоге не было одобрено большинством государств-членов, поэтому решение также не было принято.

Текущий перенос означает, что новый кластер переговоров для Украины точно не будет открыт до летних каникул, пишет издание.

14 июля в Брюсселе уже был открыт кластер 6, «Внешние отношения», после того как Венгрия сняла свое предыдущее вето на это. Тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка даже заявил, что уверен, что открытие остальных кластеров не будет отложено до осени.

Однако эти ожидания не оправдались, поскольку Венгрия сохранила свои возражения относительно кластеров 2 и 3, отмечает издание.

Корецкий обсудил с фон дер Ляйен открытие всех кластеров для вступления в ЕС "без промедлений" - заверил в продолжении реформ