Корецкий обсудил с фон дер Ляйен открытие всех кластеров для вступления в ЕС "без промедлений" - заверил в продолжении реформ

Новый Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что обсудил с президенткой Еврокомиссии фон дер Ляйен открытие всех переговорных кластеров для вступления в ЕС, заверил в продолжении реализации необходимых реформ и обязательств, и рассчитывает на очередные транши помощи ЕС своевременно, пишет УНН.

Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз без промедлений. Об этом говорили с Президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время первого телефонного разговора. Заверил, что правительство Украины продолжит реализацию необходимых реформ и выполнение всех обязательств в рамках евроинтеграционного процесса