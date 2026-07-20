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Корецкий обсудил с фон дер Ляйен открытие всех кластеров для вступления в ЕС "без промедлений" - заверил в продолжении реформ

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Новый премьер Сергей Корецкий провел первый разговор с главой Еврокомиссии, обсудив реформы и евроинтеграцию. Он также затронул вопросы санкций, ПВО и финансовой помощи.

Корецкий обсудил с фон дер Ляйен открытие всех кластеров для вступления в ЕС "без промедлений" - заверил в продолжении реформ

Новый Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что обсудил с президенткой Еврокомиссии фон дер Ляйен открытие всех переговорных кластеров для вступления в ЕС, заверил в продолжении реализации необходимых реформ и обязательств, и рассчитывает на очередные транши помощи ЕС своевременно, пишет УНН.

Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз без промедлений. Об этом говорили с Президенткой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время первого телефонного разговора. Заверил, что правительство Украины продолжит реализацию необходимых реформ и выполнение всех обязательств в рамках евроинтеграционного процесса

- написал Корецкий.

Премьер отметил: "Рассчитываем на сохранение единства ЕС в поддержке Украины и дальнейшее продвижение переговорного процесса".

"Обсудили подготовку к следующему отопительному сезону. Речь идет о привлечении дополнительных финансовых ресурсов для формирования необходимых запасов газа и восстановления энергетической инфраструктуры, которую россия продолжает целенаправленно уничтожать", - указал Корецкий.

Европейский Союз, подчеркнул он, остается крупнейшим финансовым партнером Украины.

В рамках Ukraine Support Loan Украина уже получила 8,1 млрд евро. Рассчитываем на своевременное выделение в этом году очередных траншей макрофинансовой помощи и Ukraine Facility, что является критически важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины

- указал Корецкий.

Особое внимание, по его словам, стороны "уделили усилению санкционного давления на россию и укреплению украинской противовоздушной обороны". "Украина нуждается в дополнительных перехватчиках, способных сбивать российские баллистические ракеты. Обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать скорейшему обеспечению Украины такими средствами, чтобы защитить жизни наших людей. Согласились, что нужно более активное сотрудничество в рамках совместного антибаллистического проекта", - отметил Премьер.

"Поблагодарил Президентку Европейской комиссии за последовательную поддержку Украины. Важно, чтобы все достигнутые договоренности были оперативно реализованы", - подчеркнул он.

Фон дер Ляйен в первом разговоре пообещала Корецкому поддержку ЕС20.07.26, 14:14 • 2590 просмотров

Юлия Шрамко

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