Фон дер Ляйен в первом разговоре пообещала Корецкому поддержку ЕС
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии провела разговор с новым премьером Украины, обсудив реформы для вступления в ЕС и оборонное оборудование. Также речь шла о подготовке к зиме и энергетической инфраструктуре.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с новым Премьер-министром Украины Сергеем Корецким и пообещала поддержку, стороны говорили о реформах на пути в ЕС, Drone Deal и подготовке к зиме, пишет УНН.
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"Очень хороший телефонный разговор с Сергеем Корецким. Мы продолжим тесное сотрудничество по реформам, которые продвигают процесс вступления Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен в понедельник в X.
Она также добавила, что "наш Drone Deal позволит использовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства самого инновационного оборонного оборудования Украины".
"Мы также обсудили подготовку к зиме и критически важную энергетическую инфраструктуру", - указала глава Еврокомиссии.
"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, в том числе в вашей работе по улучшению управления энергетическим сектором", - подчеркнула фон дер Ляйен.
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