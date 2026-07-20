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Фон дер Ляйен в первом разговоре пообещала Корецкому поддержку ЕС

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Глава Еврокомиссии провела разговор с новым премьером Украины, обсудив реформы для вступления в ЕС и оборонное оборудование. Также речь шла о подготовке к зиме и энергетической инфраструктуре.

Фон дер Ляйен в первом разговоре пообещала Корецкому поддержку ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с новым Премьер-министром Украины Сергеем Корецким и пообещала поддержку, стороны говорили о реформах на пути в ЕС, Drone Deal и подготовке к зиме, пишет УНН.

Детали

"Очень хороший телефонный разговор с Сергеем Корецким. Мы продолжим тесное сотрудничество по реформам, которые продвигают процесс вступления Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен в понедельник в X.

Она также добавила, что "наш Drone Deal позволит использовать промышленный потенциал ЕС для быстрого и масштабного производства самого инновационного оборонного оборудования Украины".

"Мы также обсудили подготовку к зиме и критически важную энергетическую инфраструктуру", - указала глава Еврокомиссии.

"Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, в том числе в вашей работе по улучшению управления энергетическим сектором", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Премьер Корецкий провел первый международный звонок с МВФ - о транше и Бюджете-202717.07.26, 14:48 • 2413 просмотров

Юлия Шрамко

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