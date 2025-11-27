российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских дронах, атакующих европейские страны - ЦПД
Киев • УНН
российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что европейские страны атакуют "украинские дроны", а не российские. В Центре противодействия дезинформации СНБО называют целью таких действий РФ дискредитацию Украины и попытку повлиять на общественное мнение в странах Европы, чтобы испортить отношения Киева с союзниками.
российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о том, что европейские страны атакуют "украинские дроны", а не российские. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас активно распространяются сообщения, что на территории Румынии упал украинский дрон. В качестве "доказательства" демонстрируется фото румынского медиа, где на БпЛА видна надпись на украинском языке.
На самом деле на этом фото изображен типичный российский разведывательный дрон типа "Гербера", который является версией иранского дрона "Шахед" без боевой части. На нем все надписи, кроме одной, сделаны на русском языке. рф массово использует дроны такого типа для атак по Украине, а наличие надписи на любом языке и нанесенной вручную не может быть доказательством происхождения БпЛА. В то же время румынские специалисты, обследовавшие обломки дрона, подтвердили, что он является российским
В ЦПД указывают, что и ранее фиксировали аналогичные дезинформационные кампании после атак российских дронов на Польшу и Литву. Тогда россияне также ссылались на якобы наличие на дронах надписей на украинском языке.
Цель распространения подобной дезинформации - дискредитация Украины и попытка повлиять на общественное мнение в странах Европы, чтобы испортить отношения Украины с союзниками
Напомним
В ночь на 25 ноября Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.
