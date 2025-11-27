$42.400.03
26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 43446 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 23251 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 23289 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 16812 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 10831 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 8992 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 10010 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 26847 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 28996 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских дронах, атакующих европейские страны - ЦПД

Киев • УНН

 • 6 просмотра

российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что европейские страны атакуют "украинские дроны", а не российские. В Центре противодействия дезинформации СНБО называют целью таких действий РФ дискредитацию Украины и попытку повлиять на общественное мнение в странах Европы, чтобы испортить отношения Киева с союзниками.

российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских дронах, атакующих европейские страны - ЦПД

российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о том, что европейские страны атакуют "украинские дроны", а не российские. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас активно распространяются сообщения, что на территории Румынии упал украинский дрон. В качестве "доказательства" демонстрируется фото румынского медиа, где на БпЛА видна надпись на украинском языке.

На самом деле на этом фото изображен типичный российский разведывательный дрон типа "Гербера", который является версией иранского дрона "Шахед" без боевой части. На нем все надписи, кроме одной, сделаны на русском языке. рф массово использует дроны такого типа для атак по Украине, а наличие надписи на любом языке и нанесенной вручную не может быть доказательством происхождения БпЛА. В то же время румынские специалисты, обследовавшие обломки дрона, подтвердили, что он является российским

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что и ранее фиксировали аналогичные дезинформационные кампании после атак российских дронов на Польшу и Литву. Тогда россияне также ссылались на якобы наличие на дронах надписей на украинском языке.

Цель распространения подобной дезинформации - дискредитация Украины и попытка повлиять на общественное мнение в странах Европы, чтобы испортить отношения Украины с союзниками

- резюмируют в ЦПД.

Напомним

В ночь на 25 ноября Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в национальное воздушное пространство. Радары зафиксировали цели вблизи уездов Тулча и Галац.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Еврофайтер Тайфун
Шахед-136
Литва
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша