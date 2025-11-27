российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских дронах, атакующих европейские страны - ЦПД

российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о том, что европейские страны атакуют "украинские дроны", а не российские. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Отмечается, что сейчас активно распространяются сообщения, что на территории Румынии упал украинский дрон. В качестве "доказательства" демонстрируется фото румынского медиа, где на БпЛА видна надпись на украинском языке.

На самом деле на этом фото изображен типичный российский разведывательный дрон типа "Гербера", который является версией иранского дрона "Шахед" без боевой части. На нем все надписи, кроме одной, сделаны на русском языке. рф массово использует дроны такого типа для атак по Украине, а наличие надписи на любом языке и нанесенной вручную не может быть доказательством происхождения БпЛА. В то же время румынские специалисты, обследовавшие обломки дрона, подтвердили, что он является российским