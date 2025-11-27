$42.300.10
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50
26 листопада, 15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49
26 листопада, 15:49
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41
26 листопада, 15:41
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07
26 листопада, 15:07
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02
26 листопада, 15:02
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47
26 листопада, 14:47
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
26 листопада, 14:38
26 листопада, 14:38
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рф
26 листопада, 14:29
Ексклюзив
26 листопада, 14:29
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17
26 листопада, 14:17
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси України
російська пропаганда поширює дезінформацію про українські дрони, що атакують європейські країни - ЦПД

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

російська пропаганда поширює дезінформацію про те, що європейські країни атакують "українські дрони", а не російські. У Центрі протидії дезінформації РНБО називають метою таких дій рф дискредитацію України та спробу вплинути на громадську думку в країнах Європи, щоб зіпсувати відносини Києва з союзниками.

російська пропаганда поширює дезінформацію про українські дрони, що атакують європейські країни - ЦПД

російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про те, що європейські країни атакують "українські дрони", а не російські. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що нині активно поширюються повідомлення, що на території Румунії впав український дрон. Як "доказ" демонструється фото румунського медіа, де на БпЛА видно напис українською мовою.

Насправді на цьому фото зображено типовий російський розвідувальний дрон типу "Гербера", який є версією іранського дрона "Шахед" без бойової частини. На ньому всі написи, крім одного, зроблені російською мовою. рф масово використовує дрони такого типу для атак по Україні, а наявність напису будь-якою мовою й нанесеного вручну не може бути доказом походження БпЛА. Водночас румунські фахівці, які обстежили уламки дрона, підтвердили, що він є російським

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що і раніше фіксували аналогічні дезінформаційні кампанії після атак російських дронів на Польщу та Литву. Тоді росіяни також посилалися на нібито наявність на дронах написів українською мовою.

Мета поширення подібної дезінформації - дискредитація України та спроба вплинути на громадську думку в країнах Європи, щоб зіпсувати відносини України з союзниками

- резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

В ніч на 25 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.

На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада25.11.25, 15:37 • 2454 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
Литва
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon
Польща