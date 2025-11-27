російська пропаганда поширює дезінформацію про українські дрони, що атакують європейські країни - ЦПД
Київ • УНН
російська пропаганда поширює дезінформацію про те, що європейські країни атакують "українські дрони", а не російські. У Центрі протидії дезінформації РНБО називають метою таких дій рф дискредитацію України та спробу вплинути на громадську думку в країнах Європи, щоб зіпсувати відносини Києва з союзниками.
російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про те, що європейські країни атакують "українські дрони", а не російські. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що нині активно поширюються повідомлення, що на території Румунії впав український дрон. Як "доказ" демонструється фото румунського медіа, де на БпЛА видно напис українською мовою.
Насправді на цьому фото зображено типовий російський розвідувальний дрон типу "Гербера", який є версією іранського дрона "Шахед" без бойової частини. На ньому всі написи, крім одного, зроблені російською мовою. рф масово використовує дрони такого типу для атак по Україні, а наявність напису будь-якою мовою й нанесеного вручну не може бути доказом походження БпЛА. Водночас румунські фахівці, які обстежили уламки дрона, підтвердили, що він є російським
У ЦПД вказують, що і раніше фіксували аналогічні дезінформаційні кампанії після атак російських дронів на Польщу та Литву. Тоді росіяни також посилалися на нібито наявність на дронах написів українською мовою.
Мета поширення подібної дезінформації - дискредитація України та спроба вплинути на громадську думку в країнах Європи, щоб зіпсувати відносини України з союзниками
Нагадаємо
В ніч на 25 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у національний повітряний простір. Радари зафіксували цілі поблизу повітів Тулча та Галац.
На території Румунії знайшли російський дрон, що порушив повітряний простір у ніч на 25 листопада25.11.25, 15:37 • 2454 перегляди