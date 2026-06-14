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Румыния подняла истребители Typhoon из-за ночной атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 1610 просмотра

Из-за удара рф по Украине возле города Вилково в Румынии объявили тревогу и подняли самолеты НАТО. Нарушений воздушного пространства не зафиксировали.

Румыния подняла истребители Typhoon из-за ночной атаки рф на Украину

В ночь на 14 июня власти Румынии объявили предупреждение RO-Alert для жителей уезда Тулча из-за атаки российских беспилотников на объекты в Украине рядом с границей с Румынией. Для наблюдения за ситуацией в воздух подняли два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

Детали

Министерство обороны Румынии сообщило, что российские войска атаковали дронами гражданские и инфраструктурные объекты в Украине рядом с границей. По данным ведомства, группа воздушных целей находилась примерно в 12 км к востоку от украинского города Вилково.

В 00:02 власти направили жителям северной части уезда Тулча сообщение RO-Alert. Предупреждение действовало до 01:11.

В 00:10 с авиабазы "Михаил Когэлничану" подняли в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, которые участвуют в миссии воздушной полиции НАТО. Они патрулировали приграничную зону и вернулись на базу в 01:44.

В минобороны Румынии заявили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства страны и падения летательных аппаратов на ее территории.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча пояснил, что предупреждение выпустили из-за риска падения объектов из воздушного пространства.

"Недавно Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям направил сообщение RO-Alert для северной части уезда. Жителей предупредили о возможности падения объектов из воздушного пространства", — сообщили власти.

По данным минобороны Румынии, с начала полномасштабной войны в Украине на территории страны 47 раз находили обломки беспилотников. Из них 12 случаев зафиксировали с начала этого года.

Украинская ПВО уничтожила 91 из 98 вражеских ударных дронов14.06.26, 09:07 • 7000 просмотров

Антонина Туманова

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