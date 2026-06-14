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The New York Times

Украинская ПВО уничтожила 91 из 98 вражеских ударных дронов

Киев • УНН

 • 2054 просмотра

В ночь на 14 июня враг атаковал Украину 98 дронами различных типов с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны обезвредили 91 вражеский беспилотник.

Украинская ПВО уничтожила 91 из 98 вражеских ударных дронов

Враг ночью 14 июня атаковал Украину 98 ударными БпЛА с 5 направлений. Силы ПВО обезвредили 91 вражеский дрон.  Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 14 июня (с 18:00 13 июня) противник атаковал 98 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф., Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

На фронте зафиксировано 229 боестолкновений, самым горячим остается Покровское направление - Генштаб14.06.26, 08:55 • 1862 просмотра

Ольга Розгон

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