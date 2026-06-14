Украинская ПВО уничтожила 91 из 98 вражеских ударных дронов

Враг ночью 14 июня атаковал Украину 98 ударными БпЛА с 5 направлений. Силы ПВО обезвредили 91 вражеский дрон. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 14 июня (с 18:00 13 июня) противник атаковал 98 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф., Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

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