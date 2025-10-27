Турция подписала соглашение с Великобританией о покупке 20 истребителей Eurofighter
Киев • УНН
Турция и Великобритания подписали соглашение на $10,7 млрд о приобретении 20 истребителей Eurofighter Typhoon. Поставка первых самолетов ожидается в 2030 году.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в понедельник соглашение, по которому Турция приобретет у страны 20 истребителей Eurofighter Typhoon за 10,7 млрд долларов. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, передает УНН.
Детали
"Великобритания и Турция подписали соглашение стоимостью до 8 миллиардов фунтов стерлингов на 20 британских истребителей Typhoon – крупнейшее соглашение об экспорте истребителей за последнее поколение. Многомиллиардное соглашение было подписано сегодня во время первого визита премьер-министра в Анкару к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану", - говорится в сообщении.
В британском правительстве заявили, что соглашение поможет сохранить 20 000 рабочих мест по всей Великобритании, с производственными линиями в Эдинбурге, Уортоне, Салмсбери и Бристоле.
Планируется, что поставка первых самолетов в Турцию ожидается в 2030 году.
Издание Reuters сообщает, что в июле Турция и Великобритания подписали предварительное соглашение о покупке 40 истребителей Typhoon, одобренное членами консорциума Eurofighter, включая Германию, Италию и Испанию.
"Это происходит на фоне стремления Турции использовать передовые военные самолеты, чтобы наверстать упущенное с региональными соперниками, такими как Израиль, который в этом году нанес удары по всему Ближнему Востоку. Турция, имеющая самые теплые связи с Западом за последние годы, стремилась приобрести истребители Eurofighter, а также, возможно, американские F-35, чтобы поддержать свой устаревший парк самолетов, состоящий преимущественно из F-16", - отмечает издание.
Напомним
Германия одобрила предварительный запрос на поставку 40 истребителей Eurofighter Typhoon Турции. Самолеты, совместный проект BAE Systems, Airbus и Leonardo, будут построены в Великобритании с немецкими комплектующими.