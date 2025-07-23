Німеччина схвалила продаж Туреччині винищувачів Eurofighter
Київ • УНН
Німеччина схвалила попередній запит на постачання 40 винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині. Літаки, спільний проект BAE Systems, Airbus та Leonardo, будуть побудовані у Великій Британії з німецькими комплектуючими.
Німеччина схвалила постачання 40 літаків Eurofighter Typhoon союзнику по НАТО Туреччині, з посиланням на джерело, знайоме з цим рішенням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Рада безпеки Німеччини в Берліні схвалила попередній запит на постачання 40 винищувачів, повідомило джерело.
Туреччина подала заявку на ці літаки - спільний проект британської BAE Systems Plc, Airbus SE та італійської Leonardo SpA - у березні 2023 року. Вони будуть побудовані у Великій Британії з використанням комплектуючих, що поставляються з Німеччини.
Представник уряду Німеччини відмовився від коментарів, зазначивши, що засідання Ради безпеки мають конфіденційний характер. Про схвалення продажу вперше повідомив журнал Der Spiegel.
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