Германия одобрила продажу Турции истребителей Eurofighter
Киев • УНН
Германия одобрила предварительный запрос на поставку 40 истребителей Eurofighter Typhoon Турции. Самолеты, совместный проект BAE Systems, Airbus и Leonardo, будут построены в Великобритании с немецкими комплектующими.
Германия одобрила поставку 40 самолетов Eurofighter Typhoon союзнику по НАТО Турции, со ссылкой на источник, знакомый с этим решением, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Совет безопасности Германии в Берлине одобрил предварительный запрос на поставку 40 истребителей, сообщил источник.
Турция подала заявку на эти самолеты - совместный проект британской BAE Systems Plc, Airbus SE и итальянской Leonardo SpA - в марте 2023 года. Они будут построены в Великобритании с использованием комплектующих, поставляемых из Германии.
Представитель правительства Германии отказался от комментариев, отметив, что заседания Совета безопасности носят конфиденциальный характер. Об одобрении продажи впервые сообщил журнал Der Spiegel.
В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-3531.01.24, 07:45 • 25060 просмотров