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Financial Times
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Германия одобрила продажу Турции истребителей Eurofighter

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Германия одобрила предварительный запрос на поставку 40 истребителей Eurofighter Typhoon Турции. Самолеты, совместный проект BAE Systems, Airbus и Leonardo, будут построены в Великобритании с немецкими комплектующими.

Германия одобрила продажу Турции истребителей Eurofighter

Германия одобрила поставку 40 самолетов Eurofighter Typhoon союзнику по НАТО Турции, со ссылкой на источник, знакомый с этим решением, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Совет безопасности Германии в Берлине одобрил предварительный запрос на поставку 40 истребителей, сообщил источник.

Турция подала заявку на эти самолеты - совместный проект британской BAE Systems Plc, Airbus SE и итальянской Leonardo SpA - в марте 2023 года. Они будут построены в Великобритании с использованием комплектующих, поставляемых из Германии.

Представитель правительства Германии отказался от комментариев, отметив, что заседания Совета безопасности носят конфиденциальный характер. Об одобрении продажи впервые сообщил журнал Der Spiegel.

В США назвали условие для продажи Турции новейших истребителей F-3531.01.24, 07:45 • 25060 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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