Туреччина підписала угоду з Великою Британією про купівлю 20 винищувачів Eurofighter
Київ • УНН
Туреччина та Велика Британія підписали угоду на $10,7 млрд щодо придбання 20 винищувачів Eurofighter Typhoon. Поставка перших літаків очікується у 2030 році.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписав у понеділок угоду, за якою Туреччина придбає у країни 20 винищувачів Eurofighter Typhoon за 10,7 млрд доларів. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії, передає УНН.
Деталі
"Велика Британія та Туреччина підписали угоду вартістю до 8 мільярдів фунтів стерлінгів на 20 британських винищувачів Typhoon – найбільшу угоду про експорт винищувачів за останнє покоління. Багатомільярдну угоду було підписано сьогодні під час першого візиту прем'єр-міністра до Анкари до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана", - йдеться в повідомленні.
В британському уряді заявили, що угода допоможе зберегти 20 000 робочих місць по всій Великій Британії, з виробничими лініями в Единбурзі, Вортоні, Салмсбері та Брістолі.
Планується, що поставка перших літаків перша поставка літаків до Туреччини очікується у 2030 році.
Видання Reuters повідомляє, що у липні Туреччина та Велика Британія підписали попередню угоду про купівлю 40 винищувачів Typhoon, схвалену членами консорціуму Eurofighter, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.
"Це відбувається на тлі прагнення Туреччини використати передові військові літаки, щоб надолужити збитки з регіональними суперниками, такими як Ізраїль, який цього року завдав ударів по всьому Близькому Сходу. Туреччина, яка має найтепліші зв'язки із Заходом за останні роки, прагнула придбати винищувачі Eurofighter, а також, можливо, американські F-35, щоб підтримати свій застарілий парк літаків, що складається переважно з F-16", - зазначає видання.
Нагадаємо
Німеччина схвалила попередній запит на постачання 40 винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині. Літаки, спільний проект BAE Systems, Airbus та Leonardo, будуть побудовані у Великій Британії з німецькими комплектуючими.