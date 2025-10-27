Туреччина підписала угоду з Великою Британією про купівлю 20 винищувачів Eurofighter

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 15523 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22262 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 35193 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30387 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 35110 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38470 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41210 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36658 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34576 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28374 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
73%
740мм
Популярнi новини
США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО27 жовтня, 09:19 • 11123 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 49771 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 38244 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25288 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22494 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 9594 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22969 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 35199 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 93390 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 115096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25716 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 39025 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 50548 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 64200 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 86132 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Туреччина підписала угоду з Великою Британією про купівлю 20 винищувачів Eurofighter

Київ • УНН

 • 1940 перегляди

Туреччина та Велика Британія підписали угоду на $10,7 млрд щодо придбання 20 винищувачів Eurofighter Typhoon. Поставка перших літаків очікується у 2030 році.

Туреччина підписала угоду з Великою Британією про купівлю 20 винищувачів Eurofighter

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписав у понеділок угоду, за якою Туреччина придбає у країни 20 винищувачів Eurofighter Typhoon за 10,7 млрд доларів. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії, передає УНН.

Деталі

"Велика Британія та Туреччина підписали угоду вартістю до 8 мільярдів фунтів стерлінгів на 20 британських винищувачів Typhoon – найбільшу угоду про експорт винищувачів за останнє покоління. Багатомільярдну угоду було підписано сьогодні під час першого візиту прем'єр-міністра до Анкари до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана", - йдеться в повідомленні.

В британському уряді заявили, що угода допоможе зберегти 20 000 робочих місць по всій Великій Британії, з виробничими лініями в Единбурзі, Вортоні, Салмсбері та Брістолі.

Планується, що поставка перших літаків перша поставка літаків до Туреччини очікується у 2030 році.

Видання Reuters повідомляє, що у липні Туреччина та Велика Британія підписали попередню угоду про купівлю 40 винищувачів Typhoon, схвалену членами консорціуму Eurofighter, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.

"Це відбувається на тлі прагнення Туреччини використати передові військові літаки, щоб надолужити збитки з регіональними суперниками, такими як Ізраїль, який цього року завдав ударів по всьому Близькому Сходу. Туреччина, яка має найтепліші зв'язки із Заходом за останні роки, прагнула придбати винищувачі Eurofighter, а також, можливо, американські F-35, щоб підтримати свій застарілий парк літаків, що складається переважно з F-16", - зазначає видання.

Нагадаємо

Німеччина схвалила попередній запит на постачання 40 винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині. Літаки, спільний проект BAE Systems, Airbus та Leonardo, будуть побудовані у Великій Британії з німецькими комплектуючими.

Павло Башинський

Новини Світу
Техніка
Ізраїль
Кір Стармер
Airbus
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Reuters
Велика Британія
Італія
Іспанія
Німеччина
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
F-16 Fighting Falcon