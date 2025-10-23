Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного права
Киев • УНН
Два российских военных самолета из Калининградской области нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это вопиющим нарушением международного права.
Два российских военных самолета из Калининградской области в четверг вторглись в воздушное пространство Литвы, нарушив государственную границу страны. Инцидент, длившийся всего 18 секунд, уже вызвал жесткую реакцию со стороны Вильнюса. Об этом написал на своей странице в соцсети Х президент страны Гитанас Науседа, сообщает УНН.
Подробности
Как сообщается, вторжение произошло около 18:00 недалеко от города Кибартай, граничащего с Калининградской областью РФ. По данным военных, российский истребитель Су-30 и топливозаправщик Ил-78, которые, вероятно, проводили тренировочный полет в российском воздушном пространстве, залетели вглубь территории Литвы примерно на 700 метров и находились там около 18 секунд, после чего вернулись в Калининград.
На нарушение мгновенно отреагировали силы НАТО: в небо были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon испанских Военно-воздушных сил, выполняющих миссию воздушной полиции Альянса в Балтии.
Президент Литвы Гитанас Науседа резко осудил действия Москвы, заявив об угрозе безопасности региона и необходимости усиления обороны.
Этим вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это является вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны
Литовские военные передали всю информацию об инциденте в НАТО, а Министерство иностранных дел страны готовит дипломатический протест России.
