Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного права

Эксклюзив
17:55 • 10761 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 13911 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 17368 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 29430 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 25881 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 43459 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 38386 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 33919 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12881 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15318 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
Популярные новости
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto23 октября, 12:16 • 29535 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 27897 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo23 октября, 13:02 • 14164 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 16713 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 22282 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 22305 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 43464 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 38388 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 33922 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 40940 просмотра
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 13838 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 16725 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 27908 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 38082 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 57639 просмотра
Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного права

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Два российских военных самолета из Калининградской области нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это вопиющим нарушением международного права.

Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного права

Два российских военных самолета из Калининградской области в четверг вторглись в воздушное пространство Литвы, нарушив государственную границу страны. Инцидент, длившийся всего 18 секунд, уже вызвал жесткую реакцию со стороны Вильнюса. Об этом написал на своей странице в соцсети Х президент страны Гитанас Науседа, сообщает УНН.

Подробности

Как сообщается, вторжение произошло около 18:00 недалеко от города Кибартай, граничащего с Калининградской областью РФ. По данным военных, российский истребитель Су-30 и топливозаправщик Ил-78, которые, вероятно, проводили тренировочный полет в российском воздушном пространстве, залетели вглубь территории Литвы примерно на 700 метров и находились там около 18 секунд, после чего вернулись в Калининград.

На нарушение мгновенно отреагировали силы НАТО: в небо были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon испанских Военно-воздушных сил, выполняющих миссию воздушной полиции Альянса в Балтии.

Президент Литвы Гитанас Науседа резко осудил действия Москвы, заявив об угрозе безопасности региона и необходимости усиления обороны.

Этим вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это является вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны 

– подчеркнул Науседа.

Литовские военные передали всю информацию об инциденте в НАТО, а Министерство иностранных дел страны готовит дипломатический протест России.

Литва вызвала российского посла из-за обстрелов Украины 22 октября23.10.25, 21:11 • 1486 просмотров

Степан Гафтко

