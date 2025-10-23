Литва вызвала российского посла из-за обстрелов Украины 22 октября

$41.760.01
48.370.10
ukru
Эксклюзив
17:55 • 3228 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 5182 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 12742 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 12:16 • 25295 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
23 октября, 11:30 • 26186 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 24752 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 39652 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 35221 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 31061 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12776 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.8м/с
74%
745мм
Популярные новости
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 23031 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo13:02 • 10621 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 11639 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 15892 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 7794 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 16086 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 39652 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 35221 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 31061 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 38303 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Блогеры
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo15:24 • 8106 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 11783 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 23172 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 36658 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 56277 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Forbes
Отопление

Литва вызвала российского посла из-за обстрелов Украины 22 октября

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Министерство иностранных дел Литвы 23 октября вызвало Временного поверенного в делах РФ, вручив дипломатическую ноту протеста. Причиной стало массированное ракетное и беспилотное нападение на Украину 22 октября, приведшее к гибели по меньшей мере шести мирных жителей.

Литва вызвала российского посла из-за обстрелов Украины 22 октября

Министерство иностранных дел Литовской Республики 23 октября вызвало Временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту, в которой выражен решительный протест по поводу массированного ракетного и беспилотного нападения на Украину, совершенного российскими вооруженными силами 22 октября. Об этом сообщает министерство иностранных дел Литвы, пишет УНН.

Подробности

Эти атаки были направлены против гражданской инфраструктуры, включая электростанции, морские порты, жилые дома и детский сад. Погибли по меньшей мере шесть украинских мирных жителей, многие другие получили ранения

- отметили в министерстве.

Сообщается, что 23 октября МИД Литвы вызвал Временного поверенного в делах Российской Федерации и вручил дипломатическую ноту, в которой выражен решительный протест по поводу массированного ракетного и беспилотного нападения на Украину, совершенного российскими вооруженными силами 22 октября.

Отмечается, что в дипломатической ноте МИД в посольство Российской Федерации подчеркнуто, что постоянные циничные нападения государства-агрессора на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права.

Такие нападения также считаются военными преступлениями согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда, и Литва будет добиваться полной ответственности виновных", - говорится в сообщении.

Литовская Республика заявляет, что поведение Российской Федерации в очередной раз демонстрирует, что кремлевский режим не заинтересован в мире и продолжает свои усилия по порабощению своего соседа. Литва требует от России немедленно прекратить агрессию против Украины и подтверждает свою приверженность продолжению сотрудничества с союзниками, чтобы помочь Украине укрепить свою способность защищаться от этой агрессии

- подытожили в МИД.

Дополнение

Литва денонсировала соглашение с Россией о взаимных поездках граждан, заключенное в 2002 году, из-за агрессии РФ против Украины и неактуальности соглашения. Его действие было приостановлено после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Литва
Украина