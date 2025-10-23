Литва вызвала российского посла из-за обстрелов Украины 22 октября
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Литвы 23 октября вызвало Временного поверенного в делах РФ, вручив дипломатическую ноту протеста. Причиной стало массированное ракетное и беспилотное нападение на Украину 22 октября, приведшее к гибели по меньшей мере шести мирных жителей.
Министерство иностранных дел Литовской Республики 23 октября вызвало Временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту, в которой выражен решительный протест по поводу массированного ракетного и беспилотного нападения на Украину, совершенного российскими вооруженными силами 22 октября. Об этом сообщает министерство иностранных дел Литвы, пишет УНН.
Подробности
Эти атаки были направлены против гражданской инфраструктуры, включая электростанции, морские порты, жилые дома и детский сад. Погибли по меньшей мере шесть украинских мирных жителей, многие другие получили ранения
Отмечается, что в дипломатической ноте МИД в посольство Российской Федерации подчеркнуто, что постоянные циничные нападения государства-агрессора на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права.
Такие нападения также считаются военными преступлениями согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда, и Литва будет добиваться полной ответственности виновных", - говорится в сообщении.
Литовская Республика заявляет, что поведение Российской Федерации в очередной раз демонстрирует, что кремлевский режим не заинтересован в мире и продолжает свои усилия по порабощению своего соседа. Литва требует от России немедленно прекратить агрессию против Украины и подтверждает свою приверженность продолжению сотрудничества с союзниками, чтобы помочь Украине укрепить свою способность защищаться от этой агрессии
Дополнение
Литва денонсировала соглашение с Россией о взаимных поездках граждан, заключенное в 2002 году, из-за агрессии РФ против Украины и неактуальности соглашения. Его действие было приостановлено после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.