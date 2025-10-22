Литва розірвала угоду з рф про взаємні поїздки громадян
Київ • УНН
Литва денонсувала угоду з росією про взаємні поїздки громадян, укладену у 2002 році, через агресію рф проти України та неактуальність угоди. Її дія була призупинена після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
У середу, 22 жовтня, Литва денонсувала угоду з росією про взаємні поїздки громадян, яку було укладено у москві у 2002 році. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
Як зазначили у Міністерстві закордонних справ Литви це рішення ухвалене з урахуваннями триваючої агресії росії проти України, а також тому, що на практиці угода "не застосовується і неактуальна".
Угода була укладена з метою спрощення процедури поїздок громадян Литви і росії, встановлення порядку в’їзду, виїзду, транзиту і тимчасового перебування громадян однієї країни на території іншої країни, а також необхідних документів.
Застосування угоди фактично втратило актуальність з червня 2007 року, коли набула чинності угода про спрощення процедури видачі віз громадянам Європейського Союзу та росії, а також зі вступом Литви до Шенгенської зони.
У МЗС Литви додали, що дія цієї угоди була призупинена після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році. Тоді при розгляді заяв на отримання шенгенських віз від громадян рф почали застосовуватися загальні правила Регламенту Європарламенту і Ради 2009 року.
Нагадаємо
У вересні Литовський оператор Litgrid повністю демонтував ділянки транскордонних ліній електропередачі, що з'єднували Литву з калінінградською областю рф. Це означає остаточне відключення від російської мережі та зміцнення інтеграції в континентальну електроенергетичну систему Європи.