Литва разорвала соглашение с рф о взаимных поездках граждан
Киев • УНН
Литва денонсировала соглашение с россией о взаимных поездках граждан, заключенное в 2002 году, из-за агрессии рф против Украины и неактуальности соглашения. Его действие было приостановлено после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
В среду, 22 октября, Литва денонсировала соглашение с россией о взаимных поездках граждан, которое было заключено в москве в 2002 году. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Подробности
Как отметили в Министерстве иностранных дел Литвы, это решение принято с учетом продолжающейся агрессии россии против Украины, а также потому, что на практике соглашение "не применяется и неактуально".
Соглашение было заключено с целью упрощения процедуры поездок граждан Литвы и россии, установления порядка въезда, выезда, транзита и временного пребывания граждан одной страны на территории другой страны, а также необходимых документов.
Применение соглашения фактически утратило актуальность с июня 2007 года, когда вступило в силу соглашение об упрощении процедуры выдачи виз гражданам Европейского Союза и россии, а также со вступлением Литвы в Шенгенскую зону.
В МИД Литвы добавили, что действие этого соглашения было приостановлено после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Тогда при рассмотрении заявлений на получение шенгенских виз от граждан рф начали применяться общие правила Регламента Европарламента и Совета 2009 года.
Напомним
В сентябре литовский оператор Litgrid полностью демонтировал участки трансграничных линий электропередачи, соединявшие Литву с Калининградской областью рф. Это означает окончательное отключение от российской сети и укрепление интеграции в континентальную электроэнергетическую систему Европы.