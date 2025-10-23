Литва викликала російського посла через обстріли України 22 жовтня
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Литви 23 жовтня викликало Тимчасового повіреного у справах рф, вручивши дипломатичну ноту протесту. Причиною став масований ракетний та безпілотний напад на Україну 22 жовтня, що призвів до загибелі щонайменше шести мирних жителів.
Міністерство закордонних справ Литовської Республіки 23 жовтня викликало Тимчасового повіреного у справах російської федерації та вручило дипломатичну ноту, в якій висловлено рішучий протест щодо масованого ракетного та безпілотного нападу проти України, здійсненого російськими збройними силами 22 жовтня. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви, пише УНН.
Деталі
Ці атаки були спрямовані проти цивільної інфраструктури, включаючи електростанції, морські порти, житлові будинки та дитячий садок. Загинуло щонайменше шість українських мирних жителів, багато інших отримали поранення
Повідомляється, що 23 жовтня МЗС Литви викликало Тимчасового повіреного у справах російської федерації та вручило дипломатичну ноту, в якій висловлено рішучий протест щодо масованого ракетного та безпілотного нападу на Україну, здійсненого російськими збройними силами 22 жовтня.
Зазначається, що у дипломатичній ноті МЗС до посольства російської федерації підкреслено, що постійні цинічні напади держави-агресора на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права та міжнародного гуманітарного права.
Такі напади також вважаються воєнними злочинами згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, і Литва домагатиметься повної відповідальності винних", - говориться у повідомленні.
Литовська Республіка заявляє, що поведінка російської федерації вкотре демонструє, що кремлівський режим не зацікавлений у мирі та продовжує свої зусилля щодо поневолення свого сусіда. Литва вимагає від росії негайно припинити агресію проти України та підтверджує свою відданість продовженню співпраці з союзниками, щоб допомогти Україні зміцнити свою здатність захищатися від цієї агресії
Доповнення
Литва денонсувала угоду з росією про взаємні поїздки громадян, укладену у 2002 році, через агресію рф проти України та неактуальність угоди. Її дія була призупинена після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.