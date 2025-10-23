$41.760.01
Російські винищувачі порушили повітряний простір Литви: Науседа назвав інцидент кричущим порушенням міжнародного права

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Два російські військові літаки з калінінградської області порушили повітряний простір Литви на 18 секунд. Президент Литви Гітанас Науседа назвав це кричущим порушенням міжнародного права.

Російські винищувачі порушили повітряний простір Литви: Науседа назвав інцидент кричущим порушенням міжнародного права

Два російські військові літаки з калінінградської області у четвер увірвалися в повітряний простір Литви, порушивши державний кордон країни. Інцидент, який тривав лише 18 секунд, уже викликав жорстку реакцію з боку Вільнюса. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі Х президент країни Гітанас Науседа, повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляється, вторгнення сталося близько 18:00 неподалік міста Кібартай, що межує з калінінградською областю рф. За даними військових, російський винищувач Су-30 і паливозаправник Іл-78, які, ймовірно, проводили тренувальний політ у російському повітряному просторі, залетіли вглиб території Литви приблизно на 700 метрів і перебували там близько 18 секунд, після чого повернулися до калінінграда.

На порушення миттєво відреагували сили НАТО: у небо були підняті два винищувачі Eurofighter Typhoon іспанських Військово-повітряних сил, які виконують місію повітряної поліції Альянсу в Балтії.

Президент Литви Гітанас Науседа різко засудив дії москви, заявивши про загрозу безпеці регіону та необхідність посилення оборони.

Цього вечора російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони 

– наголосив Науседа.

Литовські військові передали всю інформацію про інцидент до НАТО, а Міністерство закордонних справ країни готує дипломатичний протест росії.

Литва викликала російського посла через обстріли України 22 жовтня23.10.25, 21:11 • 1570 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
