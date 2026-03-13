Румыния дважды поднимала истребители F-16 и Typhoon из-за атаки дронов

В пятницу, 13 марта, Румыния дважды поднимала в воздух истребители из-за угрозы дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынское министерство национальной обороны.

Детали

Около 10:00 радары обнаружили воздушные цели к северу от уезда Тулча (район Хилия-Веке - Валкове). С авиабазы Борча вылетели два самолета F-16.

Впоследствии в районе Хилия-Веке упали обломки дрона. Около 11:55 с авиабазы "Михаил Когэлничану" поднялись два самолета Eurofighter Typhoon немецких ВВС.

Воздушная тревога была отменена около 12:50. Поисковые команды проводят операции на земле с целью обнаружения возможных обломков беспилотного летательного аппарата в указанных районах - сообщили в минобороны Румынии.

Напомним

В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и 126 дронами, 117 из них обезврежены.