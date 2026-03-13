Румунія двічі піднімала винищувачі F-16 та Typhoon через атаку дронів

У п’ятницю, 13 березня, Румунія двічі піднімала в повітря винищувачі через загрозу дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на румунське міністерство національної оборони.

Деталі

Близько 10:00 радари виявили повітряні цілі на північ від повіту Тулча (район Хілія-Веке - Валкове). З авіабази Борча вилетіли два літаки F-16.

Згодом в районі Хілія-Веке впали уламки дрона. Близько 11:55, з авіабази "Міхаїл Когалнічану" піднялися два літаки Eurofighter Typhoon німецьких ВПС.

Повітряна тривога була скасована близько 12:50. Пошукові команди проводять операції на землі з метою виявлення можливих уламків безпілотного літака у зазначених районах - повідомили в міноборони Румунії.

Нагадаємо

У ніч на 13 березня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою і 126 дронами, 117 з них знешкоджено.