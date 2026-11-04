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Немецкие военные в Литве усилили наблюдение за Белоруссией и РФ из-за угрозы провокаций

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Немецкие военные разворачивают разведку и системы обнаружения дронов в Литве из-за возможных провокаций со стороны Белоруссии и Калининграда. Полностью бригаду планируют развернуть в 2027 году.

Немецкие военные в Литве усилили наблюдение за Белоруссией и РФ из-за угрозы провокаций

Дислоцированная в Литве немецкая бригада начала дополнительный мониторинг угроз со стороны Беларуси и российской Калининградской области после сообщений Польши о возможной приграничной провокации. Военные разворачивают средства радиоэлектронной разведки и системы обнаружения беспилотников. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью пограничники заметили подозрительных лиц, которые передвигались в темноте с фонариками. Силовики оперативно отреагировали, однако подтвердить, что эти люди действительно готовили провокацию, пока невозможно.

По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, литовская и польская разведки уже обменялись информацией о возможных угрозах. Охрану границы с Калининградской областью усилили еще несколько недель назад.

Немецкие военные разворачивают системы раннего предупреждения

Военнослужащие 45-й бронетанковой бригады Бундесвера обустраивают позиции для средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Они анализируют и классифицируют сигналы, поступающие с территории Беларуси и Калининградской области.

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Собранную информацию будут использовать для обнаружения новых радаров противовоздушной обороны, поддержки истребителей Eurofighter и обеспечения литовских военнослужащих разведданными.

Для бригад это раннее предупреждение. Для Литвы это дополнительная ценность. Вся информация, которую мы собираем, будет поступать в базы данных радиоэлектронной борьбы

– объяснил вице-адмирал Вооруженных сил Германии Томас Даумас.

Немецкие военные также испытывают оборудование для обнаружения дронов и подавления связи. Полностью развернуть 45-ю бригаду в Литве планируют в 2027 году.

В то же время литовские власти заявляют, что в настоящее время дополнительное усиление охраны границы не требуется. Военная миссия продлится как минимум до конца ноября.

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Степан Гафтко

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