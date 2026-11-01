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"Получают поддержку армии российских ботов": Туск заявил о вмешательстве РФ в конфликт в Польше

Киев • УНН

 • 4734 просмотра

Дональд Туск обвинил пророссийские силы во вмешательстве в конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши. По словам премьера, пророссийские силы пользуются поддержкой армии российских ботов.

"Получают поддержку армии российских ботов": Туск заявил о вмешательстве РФ в конфликт в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

Туск записал видеообращение после ночных беспорядков возле здания Трибунала в Варшаве. Он заявил, что уже много лет в Польше есть политики и организации, стремящиеся разрушить демократию и верховенство права.

Не случайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил. А сегодня в этом конфликте пользуются поддержкой армии российских ботов в интернете. Более того, они даже дождались публичных комплиментов от главного идеолога кремля

- сказал глава польского правительства.

Он также обвинил президента страны Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость" в блокировании изменений в работе Трибунала и подчеркнул, что Польша не должна уступать независимую демократию, за которую так долго боролась.

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Контекст

В пятницу, 30 октября, Президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву после того, как председатель Конституционного суда Польши был отстранён от должности, а в стране начались протесты.

Тогда же полиция столкнулась с протестующими возле здания Конституционного суда Польши после того, как его главный судья был отстранён от должности, как отмечает The Guardian, в рамках последней эскалации десятилетнего спора о правовом статусе суда.

Столкновения произошли после спорного решения группы назначенных правительством судей отстранить от должности оспариваемого председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского на фоне разногласий относительно легитимности этой коллегии.

Этот шаг вызвал бурную реакцию правой оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), лидер которой Ярослав Качиньский осудил то, что он назвал "нападением" на суд.

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Вадим Хлюдзинский

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