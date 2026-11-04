Німецькі військові в Литві посилили спостереження за білоруссю та рф через загрозу провокацій

Німецька бригада, дислокована в Литві, розпочала додатковий моніторинг загроз із боку білорусі та російської Калінінградської області після повідомлень Польщі про можливу прикордонну провокацію. Військові розгортають засоби радіоелектронної розвідки та системи виявлення безпілотників. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вночі прикордонники помітили підозрілих осіб, які пересувалися в темряві з ліхтариками. Силовики оперативно відреагували, однак підтвердити, що ці люди справді готували провокацію, наразі неможливо.

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, литовська та польська розвідки вже обмінялися інформацією про можливі загрози. Охорону кордону з Калінінградською областю посилили ще кілька тижнів тому.

Німецькі військові розгортають системи раннього попередження

Військовослужбовці 45-ї бронетанкової бригади Бундесверу облаштовують позиції для засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Вони аналізують і класифікують сигнали, що надходять із території білорусі та Калінінградської області.

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Зібрану інформацію використовуватимуть для виявлення нових радарів протиповітряної оборони, підтримки винищувачів Eurofighter та забезпечення литовських військових розвідувальними даними.

Для бригад це раннє попередження. Для Литви це додана цінність. Вся інформація, яку ми збираємо, потраплятиме до баз даних радіоелектронної боротьби – пояснив віцеадмірал Збройних сил Німеччини Томас Даумас.

Німецькі військові також випробовують обладнання для виявлення дронів і придушення зв'язку. Повністю розгорнути 45-ту бригаду в Литві планують у 2027 році.

Водночас литовська влада заявляє, що наразі додаткового посилення охорони кордону не потрібно. Військова місія триватиме щонайменше до кінця листопада.

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