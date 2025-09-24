Акции европейских оборонных компаний выросли после заявления Трампа об Украине

Акции оборонных компаний Европы резко подскочили после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть все территории, оккупированные россией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Трамп сделал неожиданное заявление вскоре после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Президент США ранее предполагал, что Киеву следует рассмотреть возможность уступить территорию ради достижения мира.

Индекс аэрокосмических и оборонных компаний поднялся на 1,1%, приблизившись к рекордным максимумам и опередив общеевропейский индекс STOXX 600, который снизился на 0,4%. Индекс оборонной промышленности вырос более чем на 200% с момента начала войны России против Украины в феврале 2022 года.

Утверждение о том, что Украина может вернуть свои территории, является заметным изменением по сравнению с несколькими неделями назад, когда Трамп был настроен заключить земельную сделку с Путиным без участия Украины. Это само по себе является существенным сдвигом в восприятии ситуации и может свидетельствовать о том, что война затянется, а поддержка США для НАТО будет оставаться стабильной. В то же время рост напряженности между НАТО и Россией является четким триггером для роста оборонных акций - сказал Нил Уилсон, стратег инвестора из Великобритании в Saxo Markets.

Линейный график показывает изменение цен некоторых европейских оборонных акций с момента вторжения России в Украину.

Оборонные акции стали весомым фактором 9% роста индекса STOXX 600 в этом году, установив новые рекорды на фоне перспективы увеличения государственных расходов на безопасность в регионе.

В июне страны НАТО пообещали тратить 3,5% ВВП на основную оборону и 1,5% на более широкие меры, связанные с обороной — это скачок на сотни миллиардов долларов ежегодно по сравнению с действующей целью в 2% ВВП.

Резкое изменение позиции президента США Трампа по Украине сегодня активизирует торговлю оборонными акциями - сказал Йохен Штанцль, аналитик брокерской компании CMC Markets.

Как отмечает издание, в то же время нет никаких признаков того, что последние заявления Трампа будут сопровождаться изменением политики США, например, решением о введении новых жестких санкций против Москвы, на чем настаивает президент Украины Владимир Зеленский, который на этой неделе прибыл в Нью-Йорк.

Крупнейшая европейская оборонная компания по рыночной капитализации BAE Systems (BAES.L) выросла на 1,4%. Rheinmetall, крупнейший производитель боеприпасов в Европе, вырос примерно на 2%.

Saab (SAABb.ST) из Швеции вырос примерно на 5% до самого высокого уровня с середины июля, также на фоне сообщения местных СМИ, что Германия рассматривает возможность покупки его самолетов-разведчиков Global Eye.

Испанская оборонная и технологическая компания Indra выросла примерно на 3%. Hensoldt, которая поставляет сенсорные системы для Eurofighter, выросла на 4,6%, а Renk и итальянская Leonardo — примерно на 3%.

Французские Thales и Dassault Aviation выросли на 1,6% и 1,9% соответственно.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Украина способна победить и вернуть все территории при поддержке Европейского Союза. Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров территории и захватили около тысячи пленных.