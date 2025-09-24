Акции европейских оборонных компаний выросли после заявления Трампа об Украине

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
08:38 • 4474 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 7256 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 11086 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 10627 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 23841 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 42409 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 34578 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32422 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 65359 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29387 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
72%
756мм
Популярные новости
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 21409 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 20167 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 20624 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 24565 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 17825 просмотра
публикации
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 1138 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 4474 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 16231 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 24680 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 65359 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Руслан Кравченко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 28136 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 88646 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 49034 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 63543 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 115203 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
МиГ-31
Хранитель
YouTube
Шахед-136

Акции европейских оборонных компаний выросли после заявления Трампа об Украине

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Акции оборонных компаний Европы резко подскочили после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть все оккупированные территории. Индекс аэрокосмических и оборонных компаний поднялся на 1,1%, приблизившись к рекордным максимумам.

Акции европейских оборонных компаний выросли после заявления Трампа об Украине

Акции оборонных компаний Европы резко подскочили после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина способна вернуть все территории, оккупированные россией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Трамп сделал неожиданное заявление вскоре после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Президент США ранее предполагал, что Киеву следует рассмотреть возможность уступить территорию ради достижения мира.

Индекс аэрокосмических и оборонных компаний поднялся на 1,1%, приблизившись к рекордным максимумам и опередив общеевропейский индекс STOXX 600, который снизился на 0,4%. Индекс оборонной промышленности вырос более чем на 200% с момента начала войны России против Украины в феврале 2022 года.

Утверждение о том, что Украина может вернуть свои территории, является заметным изменением по сравнению с несколькими неделями назад, когда Трамп был настроен заключить земельную сделку с Путиным без участия Украины. Это само по себе является существенным сдвигом в восприятии ситуации и может свидетельствовать о том, что война затянется, а поддержка США для НАТО будет оставаться стабильной. В то же время рост напряженности между НАТО и Россией является четким триггером для роста оборонных акций

- сказал Нил Уилсон, стратег инвестора из Великобритании в Saxo Markets.

Линейный график показывает изменение цен некоторых европейских оборонных акций с момента вторжения России в Украину.

Оборонные акции стали весомым фактором 9% роста индекса STOXX 600 в этом году, установив новые рекорды на фоне перспективы увеличения государственных расходов на безопасность в регионе.

В июне страны НАТО пообещали тратить 3,5% ВВП на основную оборону и 1,5% на более широкие меры, связанные с обороной — это скачок на сотни миллиардов долларов ежегодно по сравнению с действующей целью в 2% ВВП.

Резкое изменение позиции президента США Трампа по Украине сегодня активизирует торговлю оборонными акциями

- сказал Йохен Штанцль, аналитик брокерской компании CMC Markets.

Как отмечает издание, в то же время нет никаких признаков того, что последние заявления Трампа будут сопровождаться изменением политики США, например, решением о введении новых жестких санкций против Москвы, на чем настаивает президент Украины Владимир Зеленский, который на этой неделе прибыл в Нью-Йорк.

Крупнейшая европейская оборонная компания по рыночной капитализации BAE Systems (BAES.L) выросла на 1,4%. Rheinmetall, крупнейший производитель боеприпасов в Европе, вырос примерно на 2%.

Saab (SAABb.ST) из Швеции вырос примерно на 5% до самого высокого уровня с середины июля, также на фоне сообщения местных СМИ, что Германия рассматривает возможность покупки его самолетов-разведчиков Global Eye.

Испанская оборонная и технологическая компания Indra выросла примерно на 3%. Hensoldt, которая поставляет сенсорные системы для Eurofighter, выросла на 4,6%, а Renk и итальянская Leonardo — примерно на 3%.

Французские Thales и Dassault Aviation выросли на 1,6% и 1,9% соответственно.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Украина способна победить и вернуть все территории при поддержке Европейского Союза. Украинские защитники деоккупировали 360 квадратных километров территории и захватили около тысячи пленных.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Еврофайтер Тайфун
Рейнметалл
НАТО
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев