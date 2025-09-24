Акції європейських оборонних компаній зросли після заяви Трампа про Україну

Акції оборонних компаній Європи різко підскочили після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі території, окуповані росією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп зробив несподівану заяву незабаром після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. Президент США раніше припускав, що Києву слід розглянути можливість поступитися територією задля досягнення миру.

Індекс аерокосмічних і оборонних компаній піднявся на 1,1% наблизившись до рекордних максимумів і випередивши загальноєвропейський індекс STOXX 600, який знизився на 0,4%. Індекс оборонної промисловості виріс більш ніж на 200% з моменту початку війни росії проти України в лютому 2022 року.

Твердження про те, що Україна може повернути свої території, є помітною зміною порівняно з кількома тижнями тому, коли Трамп був налаштований укласти земельну угоду з путіним без участі України. Це саме по собі є суттєвим зрушенням у сприйнятті ситуації та може свідчити про те, що війна затягнеться, а підтримка США для НАТО залишатиметься стабільною. Водночас зростання напруженості між НАТО та росією є чітким тригером для зростання оборонних акцій - сказав Ніл Вілсон, стратег інвестора з Великої Британії в Saxo Markets.

Лінійний графік показує зміну цін деяких європейських оборонних акцій із моменту вторгнення росії в Україну.

Оборонні акції стали вагомим фактором 9% зростання індексу STOXX 600 цього року, встановивши нові рекорди на тлі перспективи збільшення державних витрат на безпеку в регіоні.

У червні країни НАТО пообіцяли витрачати 3,5% ВВП на основну оборону та 1,5% на ширші заходи, пов’язані з обороною — це стрибок на сотні мільярдів доларів щороку порівняно з чинною метою у 2% ВВП.

Різка зміна позиції президента США Трампа щодо України сьогодні активізує торгівлю оборонними акціями - сказав Йохен Штанцль, аналітик брокерської компанії CMC Markets.

Як зазначає видання, водночас немає жодних ознак того, що останні заяви Трампа супроводжуватимуться зміною політики США, наприклад, рішенням про запровадження нових жорстких санкцій проти москви, на чому наполягає президент України Володимир Зеленський, який цього тижня прибув до Нью-Йорка.

Найбільша європейська оборонна компанія за ринковою капіталізацією BAE Systems (BAES.L) зросла на 1,4%. Rheinmetall, найбільший виробник боєприпасів у Європі, зріс приблизно на 2%.

Saab (SAABb.ST) зі Швеції виріс приблизно на 5% до найвищого рівня з середини липня, також на тлі повідомлення місцевих ЗМІ, що Німеччина розглядає можливість купівлі його літаків-розвідників Global Eye.

Іспанська оборонна і технологічна компанія Indra зросла приблизно на 3%. Hensoldt, яка постачає сенсорні системи для Eurofighter, зросла на 4,6%, а Renk та італійська Leonardo — приблизно на 3%.

Французькі Thales та Dassault Aviation зросли на 1,6% і 1,9% відповідно.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Україна здатна перемогти та повернути всі території за підтримки Європейського Союзу. Українські захисники деокупували 360 квадратних кілометрів території та захопили близько тисячі полонених.