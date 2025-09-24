Акції європейських оборонних компаній зросли після заяви Трампа про Україну

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Ексклюзив
08:38 • 4714 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 7452 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 11179 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 10716 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 23909 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 42468 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 34615 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32437 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 65444 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29397 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
72%
756мм
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 21523 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 20278 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 20732 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 24746 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 17939 перегляди
Публікації
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 1260 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 4716 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 16307 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 24829 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 65444 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джо Байден
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 28187 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 88708 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 49081 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 63586 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 115246 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
МіГ-31
The Guardian
Eurofighter Typhoon

Акції європейських оборонних компаній зросли після заяви Трампа про Україну

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Акції оборонних компаній Європи різко підскочили після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі окуповані території. Індекс аерокосмічних і оборонних компаній піднявся на 1,1%, наблизившись до рекордних максимумів.

Акції європейських оборонних компаній зросли після заяви Трампа про Україну

Акції оборонних компаній Європи різко підскочили після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі території, окуповані росією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп зробив несподівану заяву незабаром після зустрічі з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. Президент США раніше припускав, що Києву слід розглянути можливість поступитися територією задля досягнення миру.

Індекс аерокосмічних і оборонних компаній піднявся на 1,1% наблизившись до рекордних максимумів і випередивши загальноєвропейський індекс STOXX 600, який знизився на 0,4%. Індекс оборонної промисловості виріс більш ніж на 200% з моменту початку війни росії проти України в лютому 2022 року.

Твердження про те, що Україна може повернути свої території, є помітною зміною порівняно з кількома тижнями тому, коли Трамп був налаштований укласти земельну угоду з путіним без участі України. Це саме по собі є суттєвим зрушенням у сприйнятті ситуації та може свідчити про те, що війна затягнеться, а підтримка США для НАТО залишатиметься стабільною. Водночас зростання напруженості між НАТО та росією є чітким тригером для зростання оборонних акцій

- сказав Ніл Вілсон, стратег інвестора з Великої Британії в Saxo Markets.

Лінійний графік показує зміну цін деяких європейських оборонних акцій із моменту вторгнення росії в Україну.

Оборонні акції стали вагомим фактором 9% зростання індексу STOXX 600 цього року, встановивши нові рекорди на тлі перспективи збільшення державних витрат на безпеку в регіоні.

У червні країни НАТО пообіцяли витрачати 3,5% ВВП на основну оборону та 1,5% на ширші заходи, пов’язані з обороною — це стрибок на сотні мільярдів доларів щороку порівняно з чинною метою у 2% ВВП.

Різка зміна позиції президента США Трампа щодо України сьогодні активізує торгівлю оборонними акціями

- сказав Йохен Штанцль, аналітик брокерської компанії CMC Markets.

Як зазначає видання, водночас немає жодних ознак того, що останні заяви Трампа супроводжуватимуться зміною політики США, наприклад, рішенням про запровадження нових жорстких санкцій проти москви, на чому наполягає президент України Володимир Зеленський, який цього тижня прибув до Нью-Йорка.

Найбільша європейська оборонна компанія за ринковою капіталізацією BAE Systems (BAES.L) зросла на 1,4%. Rheinmetall, найбільший виробник боєприпасів у Європі, зріс приблизно на 2%.

Saab (SAABb.ST) зі Швеції виріс приблизно на 5% до найвищого рівня з середини липня, також на тлі повідомлення місцевих ЗМІ, що Німеччина розглядає можливість купівлі його літаків-розвідників Global Eye.

Іспанська оборонна і технологічна компанія Indra зросла приблизно на 3%. Hensoldt, яка постачає сенсорні системи для Eurofighter, зросла на 4,6%, а Renk та італійська Leonardo — приблизно на 3%.

Французькі Thales та Dassault Aviation зросли на 1,6% і 1,9% відповідно.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Україна здатна перемогти та повернути всі території за підтримки Європейського Союзу. Українські захисники деокупували 360 квадратних кілометрів території та захопили близько тисячі полонених.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Генеральна Асамблея ООН
Eurofighter Typhoon
Рейнметалл
НАТО
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Данія
Франція
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Італія
Іспанія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ