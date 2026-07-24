В Румынии истребитель F-16 сбил дрон, залетевший в воздушное пространство страны
Киев • УНН
Румынский пилот на самолете F-16 сбил беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Инцидент произошел над безлюдным районом вблизи города Падина.
В Румынии истребитель F-16 сбил дрон, который вошел в воздушное пространство страны, сообщил президент страны Никушор Дан в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром, около 11:00, румынский пилот на самолете F-16 сбил беспилотник, который вошел в воздушное пространство нашей страны
По его словам, "район был безлюдным, поэтому пилот смог произвести выстрел без какого-либо риска".
"В настоящее время группы соответствующих учреждений расследуют местность, чтобы выяснить все детали инцидента", - указал президент Румынии.
В МО Румынии уточнили: "В пятницу, 24 июля, самолет F-16 Военно-воздушных сил Румынии с 86-й авиабазы в Фетешти, выполняя задачу по наблюдению и отслеживанию беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство, поразил воздушную цель ракетой и сбил ее над безлюдной местностью недалеко от города Падина, уезд Бузэу".
"Система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила в пятницу, 24 июля, в 09:39 воздушную цель на расстоянии примерно 20 км к востоку от Сулины, которая вошла в национальное воздушное пространство, по маршруту Сулина-Брэила-Фетешти-Бузэу. Два истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Италии с 57-й авиабазы Михаила Когэлничану и два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Румынии с 86-й авиабазы в Фетешти, принадлежащие Боевой службе Воздушной полиции, взлетели соответственно в 09:48 и 10:56 для наблюдения за ситуацией", - указали в МО Румынии.
Как указано, было оповещение населения в уездах Тулча и Брэила - были переданы сообщения RO-Alert.
"В 11:02 самолет F-16 румынских ВВС ударил по цели и сбил ее", - отметили в румынском Минобороны.
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