Враг атаковал Одессу, сообщается о пострадавшем
Киев • УНН
Враг атаковал Одессу. Предварительно, есть пострадавший, повреждены магазин и инфраструктура.
россия в очередной раз атаковала Одессу, повреждены магазин и инфраструктура, предварительно, есть пострадавший, сообщил в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Одессу. Предварительно, есть пострадавший
По его словам, "повреждены магазин и инфраструктура".
Детали выясняются, добавил он.
Лысак указал, что ночью также "было громко, но, благодаря Силам обороны, обошлось без последствий для города".
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