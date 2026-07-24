рф массированно атаковала Одесскую область ракетами и дронами: ранены женщина и ребенок
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и БпЛА, поразив жилой сектор и промышленную инфраструктуру. Пострадали женщина и 4-летний ребенок, повреждены дома и автомобили.
Российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ракетами и дронами, есть поражение промышленной инфраструктуры и жилого сектора, ранены женщина и ребенок, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Одесскую область ракетами и ударными БпЛА: поражены жилой сектор и промышленная инфраструктура. К сожалению, пострадали женщина и ребенок
В результате попадания, по его словам, повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Также разрушены частные дома и легковые автомобили. Медицинская помощь оказана женщине и 4-летнему ребенку.
"Кроме того, повреждена территория одного из предприятий. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших", - указал глава ОВА.
Все возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями, отметил он.
Областная прокуратура показала последствия.