Таинственные дроны дважды зафиксировали британские ВВС во время учений - СМИ

Фото: UK MOD

В этом году британские военные пилоты сообщили о двух опасных сближениях с неизвестными беспилотниками во время учений над Северным морем. Один из объектов заметили на высоте более 5 тысяч м, а пилот самолёта-заправщика заявил, что расстояние до него было настолько малым, что он инстинктивно пригнулся. Об этом сообщает The Telegraph, передаёт УНН.

Детали

"В этом году истребители Королевских ВВС сообщили о близких сближениях с двумя неопознанными дронами в британском небе. Почти столкновения произошли с разницей в несколько дней во время тренировок с имитацией воздушного боя и дозаправки в воздухе над Северным морем. Один из загадочных объектов был замечен на высоте 17 000 футов (более 5000 м), что более чем в 40 раз превышает разрешённую высоту для коммерческих дронов", — говорится в публикации.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время продолжаются "многочисленные различные внешние расследования". Как пишет издание, инциденты произошли на фоне растущих опасений, что враждебные государства используют дроны для шпионажа за Западом.

"Через несколько недель после обнаружения дронов Королевскими военно-воздушными силами в феврале вооружённые силы США были приведены в состояние повышенной готовности после того, как неопознанные дроны были замечены в Форт-Макнейре, военном форпосте в Вашингтоне, округ Колумбия, где проживают высокопоставленные правительственные чиновники США. Ранее в этом году эксперты по вопросам обороны заявили, что дроны, замеченные над авиабазами США в Норфолке и Саффолке, связаны с российским кораблём, базирующимся недалеко от побережья. Сближения с Королевскими ВВС также произошли за несколько дней до начала войны США с Ираном", — пишет издание.

По данным издания, первый инцидент произошёл 18 февраля недалеко от Кромера в графстве Норфолк. Самолёт-заправщик Airbus Voyager Королевских ВВС заправлял истребитель Typhoon, когда над ними пролетел неизвестный объект. Согласно аудиозаписям, которые изучили следователи, командир Voyager сообщил об увиденном военным диспетчерам и предположил, что это мог быть небольшой дрон, двигавшийся с востока на запад.

"Э-э, только что над нами что-то пролетело — вероятно, беспилотник на скорости один семь ноль — у вас что-нибудь есть на экране?" — спросил пилот диспетчера радара Королевских ВВС, который контролировал дозаправку.

"Один семь ноль" — это авиационный код для высоты 17 000 футов (более 5000 м) высоты, на которой летел самолёт.

Диспетчер сказал, что не видит дрон на радаре, что побудило пилота ответить: "Хорошо, понятно, это был, э-э, довольно маленький, э-э, я бы сказал, размером с дрон, и, двигаясь с востока на запад, он буквально проходил прямо над головой. Это заставило меня инстинктивно пригнуться. Да, просто, э-э, разговаривал с [заправлявшимся Typhoon], потому что они тоже его видели, э-э, примерно между нами, примерно в 100–150 футах (примерно 30–45 м) над нами, прямо над головой".

В следующем отчёте пилот сказал: "Сближение было настолько близким, что я инстинктивно пригнулся, и об этом сообщили в диспетчерскую службу (ATC) как о дроне".

Напомним

За год возле британских военных объектов обнаружили около 340 неизвестных дронов. Эксперты призывают усилить защиту инфраструктуры.