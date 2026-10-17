Загадкові дрони двічі зафіксували британські ВПС під час навчань - ЗМІ

Фото: UK MOD

Цього року британські військові пілоти повідомили про два небезпечні зближення з невідомими безпілотниками під час навчань над Північним морем. Один із об’єктів помітили на висоті понад 5 тисяч м, а пілот літака-заправника заявив, що відстань до нього була настільки малою, що він інстинктивно пригнувся. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

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"Цього року винищувачі Королівських ВПС повідомили про близькі зближення з двома неідентифікованими дронами в британському небі. Майже зіткнення сталися з різницею в кілька днів під час тренувань з імітацією повітряного бою та дозаправки в повітрі над Північним морем. Один із загадкових об'єктів був помічений на висоті 17 000 футів (понад 5000 м), що більш ніж у 40 разів перевищує дозволену висоту для комерційних дронів", - ідеться у публікації.

Згідно з наявною інформацією, наразі тривають "численні різні зовнішні розслідування". Як пише видання, інциденти сталися на тлі зростаючих побоювань, що ворожі держави використовують дрони для шпигунства за Заходом.

"Через кілька тижнів після виявлення дронів Королівськими повітряними силами у лютому збройні сили США були приведені у стан підвищеної готовності після того, як неідентифіковані дрони були помічені у Форт Макнейрі, військовому форпості у Вашингтоні, округ Колумбія, де проживають високопосадовці уряду США. Раніше цього року експерти з питань оборони заявили, що дрони, помічені над авіабазами США в Норфолку та Саффолку, пов'язані з російським кораблем, що базується недалеко від узбережжя. Зіткнення з Королівськими ВПС також відбулися за кілька днів до початку війни США з Іраном", – пише видання.

За даними видання, перший інцидент стався 18 лютого поблизу Кромера в графстві Норфолк. Літак-заправник Airbus Voyager Королівських ВПС заправляв винищувач Typhoon, коли над ними пролетів невідомий об’єкт. Згідно з аудіозаписами, які переглянули слідчі, командир Voyager повідомив про побачене військовим диспетчерам, і припустив, що це міг бути невеликий дрон, який рухався зі сходу на захід.

"Е-е, щойно щось пролетіло над нами – ймовірно, безпілотник на швидкості одна сім нуль – у вас є щось на екрані?" – запитав пілот диспетчера радара Королівських ВПС, який контролював заправку паливом.

"Один сім нуль" – це авіаційний код для висоти 17 000 футів (понад 5000 м), висоти, на якій летів літак.

Диспетчер сказав, що не бачить дрона на радарі, що спонукало пілота відповісти: "Добре, зрозуміло, це був, е-е, досить маленький, е-е, я б сказав, розміром з дрон, і рухаючись зі сходу на захід, він буквально проходив прямо над головою. Це змусило мене інстинктивно пригнутися. Так, просто, е-е, розмовляв з [Typhoon, який заправляли], бо вони також бачили його, е-е, приблизно між нами, приблизно за 100-150 футів (приблизно 30-45 м) над нами, прямо над головою".

У наступному звіті пілот сказав: "Близькість була такою, що я інстинктивно пригнувся, і про це повідомили в диспетчерську службу (ATC), що це дрон".

Нагадаємо

За рік біля британських військових об'єктів виявили близько 340 невідомих дронів. Експерти закликають посилити захист інфраструктури.