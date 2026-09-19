Біля військових об’єктів Британії за рік зафіксували 340 дронів - The Independent
Київ • УНН
Біля британських військових об’єктів за рік виявили близько 340 невідомих дронів. Експерти закликають посилити захист інфраструктури.
Біля військових об’єктів Великої Британії майже щодня фіксують появу невідомих дронів. Про це повідомляє видання The Independent, передає УНН.
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Як зазначається в публікації, за рік до серпня 2026 року на об'єктах британського Міноборони або поблизу них було зафіксовано близько 340 аналогічних інцидентів.
На думку експертів, зростання кількості випадків свідчить про необхідність посилення захисту військових об'єктів і критичної інфраструктури на тлі зростання безпекових викликів у Європі. Також зазначається, що така ситуація відбувається на тлі зростаючого занепокоєння щодо здатності Великобританії захищатися від зовнішніх загроз.
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