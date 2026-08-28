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Командувач військ США заявив, що Ормузька протока очищена від мін, союзники сумніваються в цьому

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Адмірал Бред Купер заявив про очищення судноплавних шляхів від іранських мін. Союзники США вважають, що частина з 80–150 мін могла залишитися.

Командувач військ США заявив, що Ормузька протока очищена від мін, союзники сумніваються в цьому

Американські війська очистили міжнародні судноплавні шляхи в Ормузькій протоці від іранських мін, заявив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер. Водночас союзники Вашингтона вважають, що протока може залишатися замінованою, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Купер заявив, що протягом останніх кількох місяців американські сили проводили операцію з розмінування судноплавних маршрутів. До неї залучали водолазів і морських котиків ВМС США, а також авіацію.

Обставини були, м'яко кажучи, складними та небезпечними, але ми виконали роботу

- заявив Купер.

За його словами, міжнародні судноплавні шляхи в Ормузькій протоці наразі відкриті, а інтенсивність руху суден зростає. Протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти, природного газу та добрив із Близького Сходу.

Союзники США сумніваються у повному розмінуванні

Водночас союзники США приватно попереджають, що Ормузька протока, ймовірно, все ще залишається замінованою. Люди, знайомі з американськими оцінками, вважають, що проведена операція могла не знешкодити всі міни, встановлені Іраном.

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За їхніми даними, йдеться приблизно про 80-150 мін. Водночас американські чиновники відкидають цю оцінку та заявляють, що наведені цифри застаріли.

Президент США Дональд Трамп раніше назвав Ормузьку протоку "дуже функціонуючою" та повторив заяву про відсутність у ній мін. Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що за останні 14 днів через протоку було проведено 130 млн барелів нафти.

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Степан Гафтко

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