Командувач військ США заявив, що Ормузька протока очищена від мін, союзники сумніваються в цьому
Київ • УНН
Адмірал Бред Купер заявив про очищення судноплавних шляхів від іранських мін. Союзники США вважають, що частина з 80–150 мін могла залишитися.
Американські війська очистили міжнародні судноплавні шляхи в Ормузькій протоці від іранських мін, заявив командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер. Водночас союзники Вашингтона вважають, що протока може залишатися замінованою, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Купер заявив, що протягом останніх кількох місяців американські сили проводили операцію з розмінування судноплавних маршрутів. До неї залучали водолазів і морських котиків ВМС США, а також авіацію.
Обставини були, м'яко кажучи, складними та небезпечними, але ми виконали роботу
За його словами, міжнародні судноплавні шляхи в Ормузькій протоці наразі відкриті, а інтенсивність руху суден зростає. Протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти, природного газу та добрив із Близького Сходу.
Союзники США сумніваються у повному розмінуванні
Водночас союзники США приватно попереджають, що Ормузька протока, ймовірно, все ще залишається замінованою. Люди, знайомі з американськими оцінками, вважають, що проведена операція могла не знешкодити всі міни, встановлені Іраном.
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За їхніми даними, йдеться приблизно про 80-150 мін. Водночас американські чиновники відкидають цю оцінку та заявляють, що наведені цифри застаріли.
Президент США Дональд Трамп раніше назвав Ормузьку протоку "дуже функціонуючою" та повторив заяву про відсутність у ній мін. Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що за останні 14 днів через протоку було проведено 130 млн барелів нафти.
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