США на этой неделе объявят о новых санкциях против банковского сектора Ирана — Бессент

Вашингтон объявит о новых санкциях против Ирана уже на этой неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По его словам, ограничения коснутся иранского банковского сектора.

Это могут быть организации. Это могут быть компании по лизингу авиакомпаний, на которые мы будем обращать внимание. Это может быть любой, кто ведет бизнес с КСИР. Мы отслеживаем активы КСИР. У нас нулевая терпимость. Мы собираемся экономически задушить этот режим