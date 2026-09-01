США на этой неделе объявят о новых санкциях против банковского сектора Ирана — Бессент
Киев • УНН
Вашингтон готовит санкции против иранского банковского сектора и активов КСИР. США планируют заморозить счета и недвижимость, связанные с режимом.
Вашингтон объявит о новых санкциях против Ирана уже на этой неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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По его словам, ограничения коснутся иранского банковского сектора.
Это могут быть организации. Это могут быть компании по лизингу авиакомпаний, на которые мы будем обращать внимание. Это может быть любой, кто ведет бизнес с КСИР. Мы отслеживаем активы КСИР. У нас нулевая терпимость. Мы собираемся экономически задушить этот режим
Он добавил, что в США знают, "где на Британских Виргинских островах находятся ваши счета в трастовых компаниях".
"Мы знаем о ваших домах стоимостью 100 миллионов долларов по всему миру и собираемся их заморозить", - резюмировал министр финансов США.
Напомним
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США нанесут еще больший ущерб, если Иран нанесет ответный удар по целям вблизи Ормузского пролива.
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