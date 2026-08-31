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Financial Times
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Нефть марки Brent
Фокс Ньюс

Нефть подорожчала более чем на 2% после ударов США и Ирана

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Brent и WTI выросли более чем на 2% после ударов США и Ирана. Из-за атак движение танкеров через Ормузский пролив сократилось.

Нефть подорожчала более чем на 2% после ударов США и Ирана

Цены на нефть выросли более чем на 2% в понедельник после того, как США атаковали иранский остров в Ормузском проливе, а Тегеран заявил о нанесении ответного удара, на фоне того, как конфликт продолжается уже шестой месяц, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,35 доллара, или на 2,67%, до 90,45 доллара за баррель к 13:06 GMT (16:06 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 2,31 доллара, или на 2,77%, до 85,71 доллара. Цена на нефть марки Brent ранее в тот же день выросла до 91,52 доллара, что стало самым высоким уровнем с 25 августа.

В воскресенье американские войска нанесли удары по двум пусковым установкам на иранском острове Ларак в Ормузском проливе — это первые известные американские удары по стране с конца июля. В ответ Иран атаковал две американские авиабазы в Иордании, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

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"Возобновление военных ударов на Ближнем Востоке и опасения относительно дальнейших перебоев в поставках нефти привели к росту цен на нефть", — сказал аналитик UBS Джованни Стауново, добавив, что рынки будут сосредоточены на том, произойдет ли деэскалация ситуации или нет.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в социальных сетях, что иранский энергетический центр на острове Харг "разнесен вдребезги", однако никаких доказательств атаки на остров не было. В сообщении, которое включало видео, сгенерированное искусственным интеллектом, не было предоставлено никаких дополнительных подробностей. Иран отрицал какой-либо удар по острову и заявил, что нефтедобывающие операции продолжаются.

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Попытки договориться о прекращении конфликта остаются в тупике на фоне того, как посредники стремятся вновь открыть Ормузский пролив, через который до начала войны в конце февраля проходила пятая часть мировых поставок нефти.

Сильная реакция рынка в понедельник частично объяснялась низкими объемами торгов из-за государственного праздника в Великобритании, сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Данные о судоходстве показали, что количество видимых судов, перевозивших сырьевые товары и проходивших через пролив в выходные, сократилось до пяти в день, что подчеркивает осторожность операторов, обеспокоенных атаками на суда.

Агентство морских торговых операций Великобритании сообщило в воскресенье, что танкер был поражен снарядом при входе в пролив в субботу.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье агентству Reuters, что США, вероятно, будут вводить новые вторичные санкции против Ирана еженедельно.

Несмотря на рост цен в понедельник, цены на нефть марок Brent и WTI, как и прежде, вероятно, покажут небольшое снижение в августе после падения более чем на 4% на прошлой неделе, что стало первым недельным снижением за три недели.

Трамп также заявил в воскресенье, что нефть, закупленную в рамках сделки с Венесуэлой, используют для пополнения стратегического нефтяного резерва США, который упал почти до самого низкого уровня за 44 года.

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Юлия Шрамко

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