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Трамп заявил об уничтожении нефтяного центра Ирана на острове Харк, но из доказательств — лишь видео, созданное ИИ

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Трамп заявил о разрушении энергетического центра на острове Харк. Reuters выяснило, что опубликованное видео взрывов, скорее всего, создано ИИ.

Трамп заявил об уничтожении нефтяного центра Ирана на острове Харк, но из доказательств — лишь видео, созданное ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский энергетический центр на острове Харк якобы «разносится на куски», опубликовав видео масштабных взрывов. При этом Reuters не обнаружило независимых подтверждений атаки, а само видео, скорее всего, было создано с помощью искусственного интеллекта, пишет УНН.

Подробности

Остров Харк разносится на куски!!!

– написал Трамп в соцсети, не приведя никаких дополнительных подробностей.

Reuters проверило опубликованный ролик с помощью программного обеспечения для выявления манипуляций с использованием ИИ и установило, что кадры взрывов, скорее всего, были сгенерированы искусственно.

Белый дом и Пентагон сразу не прокомментировали заявление президента США.

Харк имеет ключевое значение для экспорта иранской нефти

До начала боевых действий через остров Харк проходило около 90% нефтяного экспорта Ирана. Удар по его энергетической инфраструктуре мог бы серьезно нарушить торговлю нефтью и усилить давление на иранскую экономику.

Нефть Brent подскочила на 1,6% почти до $90 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке31.08.26, 04:36 • 2642 просмотра

Заявление Трампа появилось после американского удара по ракетным установкам на иранском острове Ларак. Иранские СМИ сообщали, что в ответ Тегеран атаковал 2 американские базы в Иордании.

Параллельно Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран. Министр финансов США Скотт Бессент заявил Reuters, что новые вторичные санкции против Ирана и связанных с ним структур могут вводиться еженедельно, а первоочередной целью станут банки.

США нанесли удар по ракетным установкам КСИР на иранском острове Ларак — Al Jazeera30.08.26, 23:08 • 5442 просмотра

Степан Гафтко

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