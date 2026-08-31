Трамп заявил об уничтожении нефтяного центра Ирана на острове Харк, но из доказательств — лишь видео, созданное ИИ
Киев • УНН
Трамп заявил о разрушении энергетического центра на острове Харк. Reuters выяснило, что опубликованное видео взрывов, скорее всего, создано ИИ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский энергетический центр на острове Харк якобы «разносится на куски», опубликовав видео масштабных взрывов. При этом Reuters не обнаружило независимых подтверждений атаки, а само видео, скорее всего, было создано с помощью искусственного интеллекта, пишет УНН.
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Остров Харк разносится на куски!!!
Reuters проверило опубликованный ролик с помощью программного обеспечения для выявления манипуляций с использованием ИИ и установило, что кадры взрывов, скорее всего, были сгенерированы искусственно.
Белый дом и Пентагон сразу не прокомментировали заявление президента США.
Харк имеет ключевое значение для экспорта иранской нефти
До начала боевых действий через остров Харк проходило около 90% нефтяного экспорта Ирана. Удар по его энергетической инфраструктуре мог бы серьезно нарушить торговлю нефтью и усилить давление на иранскую экономику.
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Заявление Трампа появилось после американского удара по ракетным установкам на иранском острове Ларак. Иранские СМИ сообщали, что в ответ Тегеран атаковал 2 американские базы в Иордании.
Параллельно Вашингтон усиливает экономическое давление на Тегеран. Министр финансов США Скотт Бессент заявил Reuters, что новые вторичные санкции против Ирана и связанных с ним структур могут вводиться еженедельно, а первоочередной целью станут банки.
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