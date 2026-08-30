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США нанесли удар по ракетным установкам КСИР на иранском острове Ларак — Al Jazeera

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Американские силы заявили об ударе по двум установкам КСИР, которые готовили ракеты к запуску в сторону Ормузского пролива. Иран подтверждения не предоставил.

США нанесли удар по ракетным установкам КСИР на иранском острове Ларак — Al Jazeera

Американские силы в воскресенье нанесли удар по двум ракетным установкам Корпуса стражей исламской революции на иранском острове Ларак. Об этом сообщил неназванный американский чиновник в комментарии Al Jazeera Arabic, пишет УНН.

Детали

По словам американского чиновника, пусковые установки якобы готовились к запуску ракет с морскими минами в направлении Ормузского пролива.

Собеседник телеканала заявил, что американские военные внимательно следят за ситуацией в этом районе и готовы обеспечивать безопасность судоходства через Ормузский пролив.

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В то же время иранское агентство Fars сообщило о взрывах на острове Ларак. Местные жители рассказали как минимум об одном взрыве, однако его причину иранское издание на момент публикации не называло.

Сообщение Fars появилось вскоре после заявления американского чиновника об ударе по двум установкам КСИР. Официального подтверждения деталей операции со стороны Ирана в приведенных сообщениях пока нет.

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Степан Гафтко

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