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Борьба за власть в Иране может определить, когда закончится война с США - CNN

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Власти Ирана разделились по вопросу соглашения с США: прагматики призывают к переговорам, а жёсткое крыло хочет продолжить противостояние.

Борьба за власть в Иране может определить, когда закончится война с США - CNN

В руководстве Ирана обостряется противостояние между сторонниками скорейшего заключения соглашения с Соединёнными Штатами и представителями жёсткого крыла, выступающими за продолжение противостояния. Результат этой внутренней борьбы может определить, когда и на каких условиях завершится война с США и Израилем, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным телеканала, через шесть месяцев после начала войны в иранском руководстве фактически сформировались два лагеря, по-разному оценивающие дальнейшую стратегию страны.

К первому относятся президент Ирана Масуд Пезешкиан, спикер парламента и переговорщик Мохаммад Багер Галибаф, а также министр иностранных дел Аббас Арагчи. Они выступают за то, чтобы Тегеран использовал нынешнюю ситуацию для достижения договорённости с США, пока Иран, по их мнению, ещё может вести переговоры с относительно сильных позиций. Сторонники такого подхода обращают внимание на ухудшение экономической ситуации, последствия санкций и морской блокады, повреждение инфраструктуры и усталость населения от войны.

Другую позицию занимают представители жёсткого консервативного крыла, в частности часть руководства Корпуса стражей исламской революции и ультраконсервативные силы. Они считают, что Ирану не следует спешить с договорённостями с Вашингтоном, поскольку страна смогла выдержать полгода войны и сохранить основные институты власти. По их расчётам, затягивание конфликта может настолько увеличить экономические и политические издержки США, что администрация американского президента Дональда Трампа будет вынуждена смягчить свои требования.

Усилению позиций сторонников жёсткой линии способствовали последние кадровые назначения в иранских силовых структурах. В частности, секретарём Высшего совета национальной безопасности стал бывший командующий КСИР Мохсен Резаи. Он выдвинул США ряд условий для прекращения противостояния, среди которых снятие санкций и блокады, размораживание иранских активов и прекращение американских военных операций.

В то же время окончательное решение относительно стратегического курса Ирана должно зависеть от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Однако после прихода к власти он практически не появляется публично. Ранее Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщал, что Хаменеи получил тяжёлые ранения во время первых ударов войны и управляет страной из укрытия.

На этом фоне, как отмечают западные СМИ, значительно возросло влияние КСИР. Американская сторона также сомневается, что гражданские представители Ирана, участвующие в дипломатических контактах, смогут самостоятельно гарантировать выполнение потенциального соглашения без поддержки военного руководства.

Экономическое давление

Ситуацию усложняет ухудшение экономического положения Ирана. Согласно данным, которые приводил Reuters, годовая инфляция в стране в июле достигла примерно 66%, тогда как цены на продовольствие значительно выросли. Внешняя торговля также сокращается на фоне санкций и ограничений на морские перевозки. Именно экономическая ситуация является одним из главных аргументов сторонников скорейшего завершения войны. Их оппоненты, напротив, считают, что публичная демонстрация слабости лишь будет стимулировать США усиливать давление.

Одним из центральных вопросов потенциального соглашения остаётся Ормузский пролив, через который до войны проходила значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Иран использует контроль над судоходством в проливе как один из главных рычагов давления. Вашингтон настаивает на восстановлении свободного судоходства, тогда как Тегеран связывает это со снятием американской блокады и санкций.

По данным CNN, именно результат борьбы между прагматичным и жёстким крыльями иранской власти может стать одним из ключевых факторов, которые определят продолжительность войны.

Сторонники договорённости считают, что Иран должен воспользоваться возможностью заключить соглашение, прежде чем экономическая ситуация ухудшится ещё сильнее. Их оппоненты рассчитывают, что время будет работать против Соединённых Штатов и заставит Вашингтон пойти на уступки.

Напомним

Несколькими днями ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не ведут переговоров с Ираном, поскольку Вашингтон сосредоточен на экономическом наказании Тегерана, пообещав наказать страны, которые ведут бизнес с Исламской Республикой.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Масуд Пезешкиан
Израиль
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран