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США не ведуть переговори з Іраном, оскільки в центрі уваги економічна війна - Трамп

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Трамп заявив, що США не прагнуть переговорів з Іраном і зосереджені на економічному тиску. Вашингтон погрожує покаранням партнерам Тегерана.

США не ведуть переговори з Іраном, оскільки в центрі уваги економічна війна - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати не ведуть переговори з Іраном, оскільки Вашингтон зосереджується на економічному покаранні Тегерана, обіцяючи покарати країни, які ведуть бізнес з Ісламською Республікою, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Ми не хочемо з ними розмовляти. Ми не прагнемо зустрічатися чи щось таке", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Раніше того ж дня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що економічна кампанія США триватиме, доки Іран не вирішить вести змістовні переговори.

Трамп анонсував "нищівну економічну операцію" проти Ірану20.08.26, 08:59 • 5074 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Білий дім
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран