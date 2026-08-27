США не ведуть переговори з Іраном, оскільки в центрі уваги економічна війна - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати не ведуть переговори з Іраном, оскільки Вашингтон зосереджується на економічному покаранні Тегерана, обіцяючи покарати країни, які ведуть бізнес з Ісламською Республікою, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Ми не хочемо з ними розмовляти. Ми не прагнемо зустрічатися чи щось таке", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Раніше того ж дня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що економічна кампанія США триватиме, доки Іран не вирішить вести змістовні переговори.

Трамп анонсував "нищівну економічну операцію" проти Ірану