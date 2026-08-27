США не ведуть переговори з Іраном, оскільки в центрі уваги економічна війна - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив, що США не прагнуть переговорів з Іраном і зосереджені на економічному тиску. Вашингтон погрожує покаранням партнерам Тегерана.
Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати не ведуть переговори з Іраном, оскільки Вашингтон зосереджується на економічному покаранні Тегерана, обіцяючи покарати країни, які ведуть бізнес з Ісламською Республікою, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Ми не хочемо з ними розмовляти. Ми не прагнемо зустрічатися чи щось таке", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
Раніше того ж дня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що економічна кампанія США триватиме, доки Іран не вирішить вести змістовні переговори.
Трамп анонсував "нищівну економічну операцію" проти Ірану20.08.26, 08:59 • 5074 перегляди