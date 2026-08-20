Трамп анонсував "нищівну економічну операцію" проти Ірану
Київ • УНН
Трамп заявив про підготовку найнищівнішої економічної операції проти Ірану. Він пригрозив наслідками країнам, які допомагатимуть Тегерану.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що США посилять фінансовий тиск на Іран, на тлі того, як угода про припинення війни залишається в глухому куті, пише УНН з посиланням на CNN.
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Трамп заявив у Truth Social, що США розпочнуть "найнищівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни".
Президент США не надав додаткових подробиць про економічну операцію чи про те, які заходи вона передбачатиме.
Трамп також зазначив, що економічні наслідки будуть для будь-якої "країни, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам чи урядовим структурам надавати будь-який рятівний круг Ірану".
"Контрабанда нафти, свопові лінії, грошові перекази, обмінні пункти, реєстри суден, підставні компанії - все це має припинитися зараз, - продовжив Трамп. - Ви знаєте, хто ви".
Раніше Трамп заявив, що "ситуація" з Іраном "була такою хорошою", повідомивши журналістам, що переговори можуть знову розпочатися "можливо, у якийсь момент".
Пізніше він відповів на запитання про потенційні санкції на заході в Білому домі.
"Ну, у нас є речі, які ми могли б дати під санкції, - сказав Трамп. - У нас дуже драконівські санкції, і ми побачимо, що буде".
Трамп каже, що ситуація з Іраном "надзвичайно хороша"19.08.26, 19:35 • 4182 перегляди