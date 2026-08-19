Трамп каже, що ситуація з Іраном "надзвичайно хороша"

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що "зараз" ситуація з Іраном "хороша", оскільки він призупинив переговори США з Тегераном, а Ормузька протока залишається ключовим пунктом напруженості у війні, передає УНН із посиланням на CNN.

"Зараз, я думаю, ситуація настільки хороша", - сказав Трамп журналістам, припустивши, що переговори можуть відновитися "в якийсь момент".

Трамп заявив, що запобігання появі ядерної зброї в Ірану є головною метою США

Трамп знову підтвердив своє твердження про те, що Сполучені Штати "володіють" та "повністю контролюють" Ормузьку протоку.

Протока стала ключовим козирем у війні з Іраном, який фактично перекрив цей стратегічно важливий водний шлях з початку бойових дій наприкінці лютого, порушивши основний маршрут для світового постачання нафти.

"Вони час від часу запускають безпілотники", - сказав Трамп, маючи на увазі дії Ірану з порушення руху через протоку. "Але не всі зможуть пройти через неї".

Трамп заявив, що США не мають запланованих переговорів з Іраном

Трамп неодноразово заявляв, що його пріоритетом є запобігання одержанню Іраном ядерної зброї, оскільки його адміністрація продовжує зважувати свої подальші кроки у конфлікті.

Коментарі президента пролунали наступного дня після того, як він, мабуть, змінив свою позицію, закликавши представників адміністрації припинити переговори з Іраном, як повідомив американський урядовець.