Трамп каже, що ситуація з Іраном "надзвичайно хороша"
Київ • УНН
Трамп заявив про хорошу ситуацію з Іраном і призупинення переговорів. Ормузька протока залишається ключовим пунктом напруженості.
Президент Дональд Трамп заявив у середу, що "зараз" ситуація з Іраном "хороша", оскільки він призупинив переговори США з Тегераном, а Ормузька протока залишається ключовим пунктом напруженості у війні, передає УНН із посиланням на CNN.
"Зараз, я думаю, ситуація настільки хороша", - сказав Трамп журналістам, припустивши, що переговори можуть відновитися "в якийсь момент".
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Трамп знову підтвердив своє твердження про те, що Сполучені Штати "володіють" та "повністю контролюють" Ормузьку протоку.
Протока стала ключовим козирем у війні з Іраном, який фактично перекрив цей стратегічно важливий водний шлях з початку бойових дій наприкінці лютого, порушивши основний маршрут для світового постачання нафти.
"Вони час від часу запускають безпілотники", - сказав Трамп, маючи на увазі дії Ірану з порушення руху через протоку. "Але не всі зможуть пройти через неї".
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Трамп неодноразово заявляв, що його пріоритетом є запобігання одержанню Іраном ядерної зброї, оскільки його адміністрація продовжує зважувати свої подальші кроки у конфлікті.
Коментарі президента пролунали наступного дня після того, як він, мабуть, змінив свою позицію, закликавши представників адміністрації припинити переговори з Іраном, як повідомив американський урядовець.