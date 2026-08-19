Трамп говорит, что ситуация с Ираном "чрезвычайно хорошая"
Киев • УНН
Трамп заявил о хорошей ситуации с Ираном и приостановке переговоров. Ормузский пролив остается ключевым очагом напряженности.
Президент Дональд Трамп заявил в среду, что «сейчас» ситуация с Ираном «хорошая», поскольку он приостановил переговоры США с Тегераном, а Ормузский пролив остается ключевым очагом напряженности в войне, передает УНН со ссылкой на CNN.
«Сейчас, я думаю, ситуация настолько хорошая», — сказал Трамп журналистам, предположив, что переговоры могут возобновиться «в какой-то момент».
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Трамп вновь подтвердил свое утверждение о том, что Соединенные Штаты «владеют» и «полностью контролируют» Ормузский пролив.
Пролив стал ключевым козырем в войне с Ираном, который фактически перекрыл этот стратегически важный водный путь с начала боевых действий в конце февраля, нарушив основной маршрут мировых поставок нефти.
«Они время от времени запускают беспилотники», — сказал Трамп, имея в виду действия Ирана по нарушению движения через пролив. «Но не все смогут пройти через него».
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Трамп неоднократно заявлял, что его приоритетом является предотвращение получения Ираном ядерного оружия, поскольку его администрация продолжает взвешивать свои дальнейшие шаги в конфликте.
Комментарии президента прозвучали на следующий день после того, как он, по-видимому, изменил свою позицию, призвав представителей администрации прекратить переговоры с Ираном, как сообщил американский чиновник.