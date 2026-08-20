Трамп анонсировал «сокрушительную экономическую операцию» против Ирана
Киев • УНН
Трамп заявил о подготовке самой сокрушительной экономической операции против Ирана. Он пригрозил последствиями странам, которые будут помогать Тегерану.
Президент США Дональд Трамп объявил, что США усилят финансовое давление на Иран на фоне того, что соглашение о прекращении войны остается в тупике, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Трамп заявил в Truth Social, что США начнут "самую разрушительную экономическую операцию, которую когда-либо проводили против любой страны".
Президент США не предоставил дополнительных подробностей об экономической операции или о том, какие меры она будет предусматривать.
Трамп также отметил, что экономические последствия наступят для любой "страны, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным структурам предоставлять какую-либо спасительную соломинку Ирану".
"Контрабанда нефти, своповые линии, денежные переводы, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании — все это должно прекратиться сейчас, — продолжил Трамп. — Вы знаете, кто вы".
Ранее Трамп заявил, что "ситуация" с Ираном "была настолько хорошей", сообщив журналистам, что переговоры могут возобновиться "возможно, в какой-то момент".
Позже он ответил на вопрос о потенциальных санкциях на мероприятии в Белом доме.
"Ну, у нас есть вещи, которые мы могли бы подвергнуть санкциям, — сказал Трамп. — У нас очень драконовские санкции, и мы посмотрим, что будет".
Трамп говорит, что ситуация с Ираном "чрезвычайно хорошая"19.08.26, 19:35 • 4698 просмотров