Трамп анонсировал «сокрушительную экономическую операцию» против Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил, что США усилят финансовое давление на Иран на фоне того, что соглашение о прекращении войны остается в тупике, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Трамп заявил в Truth Social, что США начнут "самую разрушительную экономическую операцию, которую когда-либо проводили против любой страны".

Президент США не предоставил дополнительных подробностей об экономической операции или о том, какие меры она будет предусматривать.

Трамп также отметил, что экономические последствия наступят для любой "страны, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным структурам предоставлять какую-либо спасительную соломинку Ирану".

"Контрабанда нефти, своповые линии, денежные переводы, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании — все это должно прекратиться сейчас, — продолжил Трамп. — Вы знаете, кто вы".

Ранее Трамп заявил, что "ситуация" с Ираном "была настолько хорошей", сообщив журналистам, что переговоры могут возобновиться "возможно, в какой-то момент".

Позже он ответил на вопрос о потенциальных санкциях на мероприятии в Белом доме.

"Ну, у нас есть вещи, которые мы могли бы подвергнуть санкциям, — сказал Трамп. — У нас очень драконовские санкции, и мы посмотрим, что будет".

Трамп говорит, что ситуация с Ираном "чрезвычайно хорошая"