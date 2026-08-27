США не ведут переговоры с Ираном, поскольку в центре внимания — экономическая война — Трамп

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединённые Штаты не ведут переговоры с Ираном, поскольку Вашингтон сосредоточен на экономическом наказании Тегерана, пообещав наказать страны, которые ведут бизнес с Исламской Республикой, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не стремимся встречаться или делать что-либо подобное", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что экономическая кампания США будет продолжаться до тех пор, пока Иран не решит начать содержательные переговоры.

Трамп анонсировал "сокрушительную экономическую операцию" против Ирана