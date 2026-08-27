США не ведут переговоры с Ираном, поскольку в центре внимания — экономическая война — Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил, что США не стремятся к переговорам с Ираном и сосредоточены на экономическом давлении. Вашингтон угрожает наказанием партнёрам Тегерана.
Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединённые Штаты не ведут переговоры с Ираном, поскольку Вашингтон сосредоточен на экономическом наказании Тегерана, пообещав наказать страны, которые ведут бизнес с Исламской Республикой, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы не хотим с ними разговаривать. Мы не стремимся встречаться или делать что-либо подобное", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что экономическая кампания США будет продолжаться до тех пор, пока Иран не решит начать содержательные переговоры.
Трамп анонсировал "сокрушительную экономическую операцию" против Ирана20.08.26, 08:59 • 5073 просмотра