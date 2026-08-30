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США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Американські сили заявили про удар по двох установках КВІР, що готували ракети до запуску в бік Ормузької протоки. Іран підтвердження не надав.

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera

Американські сили в неділю завдали удару по двох ракетних установках Корпусу вартових ісламської революції на іранському острові Ларак. Про це повідомив неназваний американський чиновник у коментарі Al Jazeera Arabic, пише УНН.

Деталі

За словами американського чиновника, пускові установки нібито готувалися до запуску ракет із морськими мінами у напрямку Ормузької протоки.

Співрозмовник телеканалу заявив, що американські військові уважно стежать за ситуацією в цьому районі та готові забезпечувати безпеку судноплавства через Ормузьку протоку.

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Водночас іранське агентство Fars повідомило про вибухи на острові Ларак. Місцеві жителі розповіли про щонайменше один вибух, однак його причину іранське видання на момент публікації не називало.

Повідомлення Fars з'явилося невдовзі після заяви американського чиновника про удар по двох установках КВІР. Офіційного підтвердження деталей операції з боку Ірану в наведених повідомленнях наразі немає.

Боротьба за владу в Ірані може визначити, коли завершиться війна зі США - CNN30.08.26, 10:31 • 4918 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Сполучені Штати Америки
Іран