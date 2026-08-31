Трамп заявив про знищення нафтового центру Ірану на острові Харг, але із доказів лише ШІ-відео
Київ • УНН
Трамп заявив про руйнування енергоцентру на острові Харг. Reuters виявив, що опубліковане відео вибухів, найімовірніше, створене ШІ.
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський енергетичний центр на острові Харг нібито "розноситься на друзки", опублікувавши відео з масштабними вибухами. Водночас Reuters не знайшов незалежних підтверджень атаки, а саме відео, найімовірніше, було створене за допомогою штучного інтелекту, пише УНН.
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Острів Харг розноситься на друзки!!!
Reuters перевірив опублікований ролик за допомогою програмного забезпечення для виявлення ШІ-маніпуляцій та встановив, що кадри вибухів, найімовірніше, були згенеровані штучно.
Білий дім і Пентагон одразу не прокоментували заяву президента США.
Харг має ключове значення для експорту іранської нафти
До початку бойових дій через острів Харг проходило близько 90% нафтового експорту Ірану. Удар по його енергетичній інфраструктурі міг би серйозно порушити торгівлю нафтою та посилити тиск на іранську економіку.
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Заява Трампа з'явилася після американського удару по ракетних установках на іранському острові Ларак. Іранські ЗМІ повідомляли, що у відповідь Тегеран атакував 2 американські бази в Йорданії.
Паралельно Вашингтон посилює економічний тиск на Тегеран. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Reuters, що нові вторинні санкції проти Ірану та пов'язаних із ним структур можуть запроваджувати щотижня, а першочерговою ціллю стануть банки.
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