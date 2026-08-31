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Нафта Brent підскочила на 1,6% майже до $90 за барель через загострення на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Ціни на Brent зросли на 1,6% після удару США по іранських ракетних установках. Ринки очікують можливого підвищення ставки ФРС.

Нафта Brent підскочила на 1,6% майже до $90 за барель через загострення на Близькому Сході
Фото: Bloomberg

Світові ціни на нафту зросли на тлі нового загострення на Близькому Сході, тоді як азійські фондові ринки розпочали тиждень падінням. Нафта Brent подорожчала на 1,6% до $89,50 за барель, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зростання нафтових котирувань прискорилося після удару американських військових по іранських ракетних установках. За даними Bloomberg, вони нібито готувалися скинути міни в Ормузьку протоку.

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera30.08.26, 23:08 • 1794 перегляди

Водночас індекс MSCI Азіатсько-Тихоокеанського регіону знизився на 0,8%, а південнокорейський Kospi втратив понад 3%. Ф'ючерси на S&P 500 опустилися на 0,5%, Nasdaq 100 – на 0,7%.

Ринки готуються до можливого підвищення ставки ФРС

Додатковий тиск на фондові ринки спричинили заяви голови Федеральної резервної системи США Кевіна Ворша про необхідність повернути інфляцію до цільових 2%.

Після його виступу трейдери підвищили оцінку ймовірності збільшення ставки ФРС уже наступного місяця до 60%. Ворш при цьому прямо не заявляв про підтримку такого рішення у вересні.

На валютному ринку долар утримував позиції після найбільшого приблизно за місяць зростання, а японська єна торгувалася поблизу позначки 160 за долар.

Трамп заявив, що США поповнюватимуть стратегічний нафтовий резерв за рахунок венесуельської нафти30.08.26, 22:28 • 2110 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Brent
Федеральна резервна система
Bloomberg
Азія
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки
Іран