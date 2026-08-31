Нафта Brent підскочила на 1,6% майже до $90 за барель через загострення на Близькому Сході
Київ • УНН
Ціни на Brent зросли на 1,6% після удару США по іранських ракетних установках. Ринки очікують можливого підвищення ставки ФРС.
Світові ціни на нафту зросли на тлі нового загострення на Близькому Сході, тоді як азійські фондові ринки розпочали тиждень падінням. Нафта Brent подорожчала на 1,6% до $89,50 за барель, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Зростання нафтових котирувань прискорилося після удару американських військових по іранських ракетних установках. За даними Bloomberg, вони нібито готувалися скинути міни в Ормузьку протоку.
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Водночас індекс MSCI Азіатсько-Тихоокеанського регіону знизився на 0,8%, а південнокорейський Kospi втратив понад 3%. Ф'ючерси на S&P 500 опустилися на 0,5%, Nasdaq 100 – на 0,7%.
Ринки готуються до можливого підвищення ставки ФРС
Додатковий тиск на фондові ринки спричинили заяви голови Федеральної резервної системи США Кевіна Ворша про необхідність повернути інфляцію до цільових 2%.
Після його виступу трейдери підвищили оцінку ймовірності збільшення ставки ФРС уже наступного місяця до 60%. Ворш при цьому прямо не заявляв про підтримку такого рішення у вересні.
На валютному ринку долар утримував позиції після найбільшого приблизно за місяць зростання, а японська єна торгувалася поблизу позначки 160 за долар.
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