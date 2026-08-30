Трамп заявив, що США поповнюватимуть стратегічний нафтовий резерв за рахунок венесуельської нафти
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США використають венесуельську нафту для поповнення стратегічного резерву. У ньому нині близько 290 млн барелів.
Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що нафта з нещодавно укладеної угоди з Венесуелою буде використана для поповнення Стратегічного нафтового резерву США, запаси якого різко скоротилися останніми роками у відповідь на перебої з глобальними поставками та високі ціни на пальне. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Трамп заявив у Truth Social, що вже найближчим часом США почнуть поповнювати стратегічний нафтовий резерв венесуельською нафтою, назвавши її "подарунком від Венесуели американському народу".
Як зазначає видання, наразі незрозуміло, наскільки швидко угода з Венесуелою зможе забезпечити нафтою резерв або принести найближчим часом користь американським автомобілістам. Угода, про яку Трамп оголосив у п’ятницю, спрямована на відновлення постраждалої нафтової промисловості Венесуели, однак перед суттєвим збільшенням видобутку знадобляться значні інвестиції та роботи з відновлення інфраструктури.
Станом на 21 серпня в резерві зберігалося близько 290 мільйонів барелів нафти - майже найнижчий рівень за 44 роки. США скорочували свої запаси за адміністрацій як Джо Байдена, так і Дональда Трампа у відповідь на перебої з глобальними поставками, зокрема через вторгнення росії в Україну та конфлікт з Іраном.
Енергетична угода Венесуели зі США діятиме 25 років і передбачає видобуток 1,5 млн барелів нафти на добу – Делсі Родрігес30.08.26, 07:58 • 8516 переглядiв