Трамп заявил, что США будут пополнять стратегический нефтяной резерв за счёт венесуэльской нефти
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США используют венесуэльскую нефть для пополнения стратегического резерва. В настоящее время в нём около 290 млн баррелей.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что нефть в рамках недавно заключённой сделки с Венесуэлой будет использована для пополнения Стратегического нефтяного резерва США, запасы которого резко сократились в последние годы в ответ на перебои с глобальными поставками и высокие цены на топливо. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Трамп заявил в Truth Social, что уже в ближайшее время США начнут пополнять стратегический нефтяной резерв венесуэльской нефтью, назвав её «подарком от Венесуэлы американскому народу».
Как отмечает издание, в настоящее время непонятно, насколько быстро сделка с Венесуэлой сможет обеспечить резерв нефтью или принести пользу американским автомобилистам в ближайшее время. Сделка, о которой Трамп объявил в пятницу, направлена на восстановление пострадавшей нефтяной промышленности Венесуэлы, однако перед существенным увеличением добычи потребуются значительные инвестиции и работы по восстановлению инфраструктуры.
По состоянию на 21 августа в резерве хранилось около 290 миллионов баррелей нефти — почти самый низкий уровень за 44 года. США сокращали свои запасы при администрациях как Джо Байдена, так и Дональда Трампа в ответ на перебои с глобальными поставками, в частности из-за вторжения России в Украину и конфликта с Ираном.
Энергетическое соглашение Венесуэлы с США будет действовать 25 лет и предусматривает добычу 1,5 млн баррелей нефти в сутки — Делси Родригес30.08.26, 07:58 • 8666 просмотров