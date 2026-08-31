Нефть Brent подскочила на 1,6% почти до $90 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Цены на Brent выросли на 1,6% после удара США по иранским ракетным установкам. Рынки ожидают возможного повышения ставки ФРС.
Мировые цены на нефть выросли на фоне нового обострения на Ближнем Востоке, тогда как азиатские фондовые рынки начали неделю падением. Нефть Brent подорожала на 1,6% — до $89,50 за баррель, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Рост нефтяных котировок ускорился после удара американских военных по иранским ракетным установкам. По данным Bloomberg, они якобы готовились сбросить мины в Ормузский пролив.
В то же время индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона снизился на 0,8%, а южнокорейский Kospi потерял более 3%. Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5%, Nasdaq 100 — на 0,7%.
Рынки готовятся к возможному повышению ставки ФРС
Дополнительное давление на фондовые рынки оказали заявления председателя Федеральной резервной системы США Кевина Ворша о необходимости вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
После его выступления трейдеры повысили оценку вероятности повышения ставки ФРС уже в следующем месяце до 60%. При этом Ворш прямо не заявлял о поддержке такого решения в сентябре.
На валютном рынке доллар удерживал позиции после крупнейшего примерно за месяц роста, а японская иена торговалась вблизи отметки 160 за доллар.
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