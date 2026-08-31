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Нефть Brent подскочила на 1,6% почти до $90 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Цены на Brent выросли на 1,6% после удара США по иранским ракетным установкам. Рынки ожидают возможного повышения ставки ФРС.

Нефть Brent подскочила на 1,6% почти до $90 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке
Фото: Bloomberg

Мировые цены на нефть выросли на фоне нового обострения на Ближнем Востоке, тогда как азиатские фондовые рынки начали неделю падением. Нефть Brent подорожала на 1,6% — до $89,50 за баррель, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Рост нефтяных котировок ускорился после удара американских военных по иранским ракетным установкам. По данным Bloomberg, они якобы готовились сбросить мины в Ормузский пролив.

В то же время индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона снизился на 0,8%, а южнокорейский Kospi потерял более 3%. Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5%, Nasdaq 100 — на 0,7%.

Рынки готовятся к возможному повышению ставки ФРС

Дополнительное давление на фондовые рынки оказали заявления председателя Федеральной резервной системы США Кевина Ворша о необходимости вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

После его выступления трейдеры повысили оценку вероятности повышения ставки ФРС уже в следующем месяце до 60%. При этом Ворш прямо не заявлял о поддержке такого решения в сентябре.

На валютном рынке доллар удерживал позиции после крупнейшего примерно за месяц роста, а японская иена торговалась вблизи отметки 160 за доллар.

Трамп заявил, что США будут пополнять стратегический нефтяной резерв за счёт венесуэльской нефти30.08.26, 22:28 • 2314 просмотров

Степан Гафтко

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