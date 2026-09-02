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"Держитесь подальше": в США обратились к россии и другим союзникам Ирана

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Вашингтон планирует перекрыть внешние связи Ирана и усилить санкции против Тегерана и союзников, в частности россии. Бессент призвал государства не поддерживать режим.

"Держитесь подальше": в США обратились к россии и другим союзникам Ирана

США обещают перерезать все внешние связи Ирана и усилить санкционное давление как на сам официальный Тегеран, так и на его союзников, среди которых - и москва. Об этом 2 сентября заявил глава Минфина США Скотт Бессент в комментарии Fox News Channel, передает УНН.

Детали

Он отметил, что США сочетают военное, экономическое и санкционное давление на Иран.

Мы ввели блокаду, которая изолирует страну. А теперь применяем санкции такого масштаба, какого раньше не было, и они должны задушить режим. Мы говорим друзьям и противникам: не имейте дел с этим режимом

 - сказал глава Минфина США.

Бессент уточнил, что о серьезных проблемах в иранской экономике уже публично говорят представители руководства страны, в частности президент, спикер парламента и глава центрального банка.

Мы видим очереди за бензином на три-четыре часа. Как это возможно в стране, которая располагает третьими или четвертыми по объему энергетическими ресурсами в мире? Валюта рухнула. Инфляция превышает 100%. Они не могут платить своим военным

 - заявил глава профильного министерства.

Комментируя контакты россии с представителями Ирана и заявления москвы о готовности поддерживать Тегеран, Бессент призвал другие государства не вмешиваться на стороне Ирана.

Мое послание всем - держитесь подальше. Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился. И самый быстрый путь к его завершению - чтобы никто не оказывал никакой поддержки этому режиму

- подчеркнул он.

Глава профильного министерства добавил, что Вашингтон намерен последовательно перекрывать каналы, через которые Иран получает финансовую или иную поддержку из-за рубежа. В качестве примера он привел санкции против дубайских подразделений египетского банка, которые, по его словам, с 2025 года предоставили Ирану более 1,8 млрд долларов.

Мы системно пройдемся по каждому такому недобросовестному игроку и уберем его. Мы создали новые полномочия для Министерства финансов, чтобы вводить санкции в сферах авиации, морских перевозок и цифровых активов

 - заявил Бессент.

По его словам, представители Министерства финансов, Государственного департамента и других ведомств США ведут переговоры со странами и структурами, которые могут поддерживать иранские власти.

Отдельно Бессент признал, что конфликт вокруг Ирана создает дополнительное давление на мировые цены на энергоносители. По его словам, на них также влияют удары Украины по российским энергетическим объектам.

Мы сейчас переживаем энергетический шок из-за войны в Украине, поскольку Украина решила наносить удары по российским энергетическим активам и нефтеперерабатывающим мощностям. Это создает повышательное давление на цены в мировом масштабе, так же как и конфликт в Иране

 - сказал он.

В то же время глава американского Минфина выразил уверенность, что после завершения конфликта вокруг Ирана цены снизятся.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Вашингтон готовит санкции против иранского банковского сектора и активов КСИР. США планируют заморозить счета и недвижимость, связанные с режимом.

Александра Василенко

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